Tshiab thiab pheej yig Gaming Chairs rau Dub Friday: Qhov Zoo Tshaj

Nrhiav ib lub rooj zaum zoo nkauj uas yuav tsis tawg lub txhab nyiaj? Peb tau txais koj nrog ob txoj kev xaiv zoo rau hnub Friday Dub. Txawm hais tias koj yog PC Gamer txaus siab lossis siv nyiaj nruj, muaj lub rooj zaum uas haum rau koj cov kev xav tau. Cia peb dhia mus rau hauv cov ntsiab lus.

Ua ntej yog Secretlab Titan Evo, tam sim no tus nqi ntawm $ 519 ntawm Secretlab lub vev xaib. Thaum qhov no yuav zoo li ntxhab, nws tsuas yog $ 10 ntau dua tus nqi qis tshaj peb tau pom xyoo no. Lub rooj zaum no tau txais kev tshuaj xyuas ci ntsa iab rau nws qhov kev nplij siab tshwj xeeb, ua rau nws PC Gamer tus xaiv sab saum toj rau lub rooj zaum zoo tshaj plaws gaming. Ua nrog cov ntaub ntawv zoo, nws cov kav ntev yuav txaus siab rau koj - txawm tias tom qab siv ntau xyoo. Qhov ntxiv magnetic head cushion yog cherry rau saum, muab kev txhawb nqa ntxiv thiab kev nplij siab.

Ntawm cov nyiaj txiag-phooj ywg, peb muaj Corsair TC100, tsuas yog $ 190 ntawm Best Buy. Peb cov npoj yaig qub Katie tau tshuaj xyuas lub rooj zaum no ua ntej xyoo no, thiab nws tau dhau qhov kev xaiv nyiaj txiag zoo tshaj plaws, Corsair T3 Rush. Muab kev tsim kom yooj yim thiab tus nqi qis dua, TC100 yog qhov kev xaiv zoo rau gamers ntawm kev siv nyiaj nruj.

Tej zaum koj yuav stumble raws li pheej yig dua gaming lub rooj zaum, tab sis ceev faj txog lawv qhov zoo. Peb tau pom qee qhov me me, tawv, thiab rickety. Thaum TC100's armrests tej zaum yuav muaj me ntsis wobble, nws ua tau zoo nyob rau hauv cov cheeb tsam uas tseem ceeb. Nrhiav qhov sib npaug ntawm tus nqi thiab qhov zoo yog qhov tseem ceeb, thiab TC100 xa.

Hauv kev xaus, ob qho tib si Secretlab Titan Evo thiab Corsair TC100 muab kev xaiv zoo heev rau gamers nrhiav kev nplij siab siab lossis kev xaiv pheej yig thaum lub sijhawm Dub Friday no. Thaum peb pab tsis tau tab sis hais txog qhov khoom kim heev Herman Miller Embody, nws tus nqi siab ua rau nws tsis muaj tseeb rau feem ntau. So kom txaus, ob lub rooj zaum no tsim nyog txhua lub nyiaj npib thiab yuav txhim kho koj qhov kev ua si yam tsis tau ua txhaum lub txhab nyiaj.

FAQ

Q: Cov rooj zaum no puas haum rau kev ua si ntev?

A: Yog, ob qho tib si Secretlab Titan Evo thiab Corsair TC100 yog tsim los nrog kev ua si ntev hauv siab, muab kev nplij siab thiab kev txhawb nqa siab.

Q: Kuv puas tuaj yeem pom cov rooj zaum ua si pheej yig dua li Corsair TC100?

A: Thaum muaj kev xaiv pheej yig dua, yuav tsum ceev faj txog qhov zoo. Cov rooj zaum pheej yig dua yuav tsis muaj kev nplij siab, ua haujlwm ntev, thiab ergonomic nta.

Q: Cov rooj zaum no puas tuaj nrog lav?

A: Yog, ob qho tib si Secretlab Titan Evo thiab Corsair TC100 tuaj nrog lav los tiv thaiv koj cov peev txheej.

Q: Cov rooj zaum no puas haum rau ntau lub cev?

A: Yog lawm, cov rooj zaum no yog tsim los nrog cov yam ntxwv kho tau kom haum rau ntau hom lub cev thiab qhov ntau thiab tsawg.

Q: Kuv puas tuaj yeem sim cov rooj zaum no ua ntej yuav lawv?

A: Hmoov tsis zoo, muaj kev sim ntawm tus kheej tuaj yeem sib txawv. Hu rau koj lub khw muag khoom lub rooj zaum ua si hauv zos kom pom seb lawv puas muaj kev xaiv sim.

