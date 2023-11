Kev Tshaj Tawm Tshiab: Bettinardi BB Series Putters rau 2024

Bettinardi, paub txog lawv cov khoom siv tes ua zoo tshaj plaws thiab cov qauv tsim classic, tab tom qhia txog kev hloov kho tshiab ntawm putters rau xyoo 2024. Cov BB Series putters, nyiam los ntawm golfers uas txaus siab rau qhov kev xav ntawm milled putter thiab classic duab, tau dhau los ua qhov tseem ceeb.

Ntsiab Nta:

- Milled los ntawm ib qho thaiv ntawm 303 stainless hlau ntawm Bettinardi qhov chaw hauv Tinley Park, Illinois, kom ntseeg tau qhov tseeb thiab zoo.

- Lub Perpetual Flymill Lub ntsej muag milling qauv, muaj cov pob zeb me me thoob plaws hauv cheeb tsam sib tsoo, txhim kho kev xav thiab txhawb nqa cov yob smoother.

- Los ntawm kev hloov kho qhov loj me thiab cov duab ntawm cov khoom tseem ceeb xws li lub bumpers, nraub qaum flanges, thiab lub xub pwg nyom, qhov hnyav faib tau zoo dua. Qhov kev hloov pauv hauv qhov hnyav no rov faib qhov nruab nrab ntawm lub ntiajteb txawj nqus mus rau qhov chaw ntawm lub ntsej muag kom txhim kho kev ruaj ntseg thiab kev zam txim.

- Lub Dub Pearl PVD tiav txo qhov ci ntsa iab, muab lub ntsej muag huv thiab compact ntawm qhov chaw nyob.

FAQ:

Q: Leej twg yog lub hom phiaj cov neeg tuaj saib rau Bettinardi BB Series putters?

A: Lub BB Series putters yog tsim los rau cov golfers uas txaus siab rau cov duab classic thiab qhov tshwj xeeb ntawm lub milled putter.

Q: Dab tsi yog qhov tshwj xeeb ntawm Perpetual Flymill Face milling qauv?

A: Cov qauv zoo nkauj pob zeb diamond ntawm qhov sib tsoo ua rau muaj kev xav thiab txhawb nqa lub pob nrawm dua los ntawm kev txo qis skidding.

Q: Yuav ua li cas hloov qhov nyhav ntawm qhov kev faib tawm?

A: Los ntawm kev hloov kho qhov loj thiab cov duab ntawm cov khoom tseem ceeb, qhov hnyav ntawm lub hosel yog offset, tso cai rau qhov chaw nruab nrab ntawm lub ntiajteb txawj nqus thiab txhim kho kev ruaj ntseg.

Q: Ua li cas Black Pearl PVD ua tiav cov txiaj ntsig golfers?

A: Dub Pearl PVD tiav yuav txo qhov glare, tsim kom muaj qhov zoo nkauj thiab huv si ntawm qhov chaw nyob.

Nrog kev hloov kho Bettinardi BB Series putters, golfers tuaj yeem cia siab tias muaj kev ua haujlwm zoo, zoo siab, thiab kev ua tau zoo ntawm cov zaub ntsuab. Txawm hais tias koj xav tau cov hniav classic lossis ib qho me me mallet, BB Series muaj kev xaiv kom haum rau ntau hom mob stroke. Txhim kho koj qhov kev ua si nrog lub sijhawm tsim thiab kev ua haujlwm zoo ntawm Bettinardi qhov kev thov tshiab kawg.

Qhov chaw:

- Cov khw muag khoom Golf thoob ntiaj teb.