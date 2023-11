Tshawb nrhiav qhov zoo tshaj plaws Laptops hauv qab 80000 hauv Is Nrias teb nrog AMD Ryzen Processors

By

Puas yog koj nyob rau hauv kev ua lag luam rau lub laptop tshiab uas muaj kev ua haujlwm siab yam tsis tau tawg lub txhab nyiaj? Saib tsis pub dhau qhov zoo tshaj plaws laptops hauv qab 80000 hauv Is Nrias teb nrog AMD Ryzen processors. Txawm hais tias koj yog ib tus neeg nyiam gamer, tus kws tshaj lij kev lag luam, lossis tsuas yog nrhiav lub laptop tus kheej, cov qauv no tau txais koj them.

Ploj mus yog cov hnub thaum koj yuav tsum muaj kev cuam tshuam ntawm qhov zoo vim muaj kev txwv nyiaj txiag. Nrog rau kev nce qib hauv thev naus laus zis, cov khoos phis tawj siv los ntawm AMD Ryzen processors tau dhau los pheej yig dua thaum tseem xa cov kev ua haujlwm tsis sib xws. Cov hom xws li ASUS, HP, Lenovo, thiab Dell muaj ntau yam kev xaiv uas paub txog lawv cov yam ntxwv tshwj xeeb xws li RAM, cia, processors, thiab ntau dua.

Cia peb ua tib zoo saib qee qhov ntawm cov neeg sib tw sab saum toj hauv cov nqi no:

1. ASUS Vivobook Pro 15 OLED, AMD Ryzen 7:

Featuring lub zog AMD Ryzen 7 processor, ASUS laptop no muaj kev ceev ceev thiab nruab nrog 16 GB RAM thiab 1 TB ntawm kev cia. Nrog 15.6-nti OLED npo, koj tuaj yeem txaus siab rau qhov pom tseeb ntawm lub neej thiab cov xim zoo nkauj. Lub tshuab cua txias dual ua kom pom kev ua tau zoo, thiab nws los nrog kev teeb tsa ua ntej Windows 11 thiab 1-xyoo McAfee Antivirus subscription. Nqe: Rs. 79,990 ib.

2. HP Victus Gaming Laptop, AMD Ryzen 5 5600H:

Tsim los rau cov gamers pro, HP lub laptop no muab kev ua tau zoo tshwj xeeb nrog nws cov AMD Ryzen processor thiab 16 GB RAM. Nws kuj tseem muaj lub micro-ntug zaub nrog lub sijhawm teb nrawm rau kev paub txog kev ua si zoo. Nrog dual kiv cua los tawm tsam overheating, lub laptop no zoo meej rau kev ua haujlwm hnyav thiab xav tau haujlwm. Nqe: Rs. 52,990 ib.

3. Lenovo IdeaPad Flex 5 Ryzen 7 5700U 14" IPS 2-hauv-1 Laptop:

Lub laptop Lenovo no muaj ntau yam nrog nws tus qauv 2-hauv-1, tso cai rau koj ua haujlwm hauv ntau hom. Nws boasts 14-nti IPS zaub nrog cov tshuaj tiv thaiv glare rau kev tiv thaiv qhov muag. Nrog 16 GB RAM thiab 512 GB cia, nws muab chaw txaus rau koj cov ntaub ntawv thiab cov kev pab cuam. OLED teeb tsa ua kom pom kev pom zoo, thiab lub laptop yog lub teeb yuag thiab ruaj khov. Nqe: Rs. 62,889 ib.

Cov khoos phis tawj no muaj ntau yam nta uas haum rau koj cov kev xav tau tshwj xeeb, txawm tias nws yog kev ua si, kev lag luam, lossis kev siv tus kheej. Nrog lawv cov txheej txheem AMD Ryzen muaj zog, RAM txaus, thiab muaj peev xwm cia, koj tuaj yeem cia siab tias kev ua tau zoo thiab ua haujlwm ntau yam tsis sib haum.

Yog li, tsis txhob cia cov kev txwv nyiaj txiag tuav koj rov qab los ntawm kev tau txais lub laptop ua haujlwm siab. Tshawb nrhiav cov khoos phis tawj zoo tshaj plaws hauv qab 80000 hauv Is Nrias teb nrog AMD Ryzen processors thiab ua kev yuav khoom ntse uas haum rau koj cov kev xav tau.

Cov Lus Nug

Q: Cov laptops no puas haum rau kev ua si?

A: Yog lawm, cov khoos phis tawj no tau tsim los tswj kev ua si nrog lawv cov txheej txheem muaj zog, RAM txaus, thiab daim npav tshwj xeeb.

Q: Cov laptops puas tuaj yeem ua haujlwm hnyav thiab ua haujlwm ntau?

A: Yog lawm. Nrog lawv cov processors siab heev thiab ntau RAM, cov laptops no tuaj yeem ua haujlwm xav tau thiab ua haujlwm ntau yam tsis sib haum.

Q: Puas yog cov laptops no tuaj nrog Windows 11 pre-installed?

A: Yog lawm, qee qhov ntawm cov laptops no tuaj nrog lub Windows 11 ua ntej.

Q: Lub roj teeb lub neej zoo li cas ntawm cov laptops no?

A: Lub roj teeb lub neej yuav txawv nyob ntawm kev siv thiab cov qauv tshwj xeeb. Txawm li cas los xij, feem ntau cov laptops hauv cov nqi no muab cov roj teeb zoo rau kev siv txhua hnub.