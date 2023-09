Baldur's Gate 3: A Hidden Game Over Scene for Plot Critical Item Poob

By

Baldur's Gate 3, qhov kev cia siab heev RPG, tau txais kev saib xyuas rau nws qhov tshwj xeeb rau kev nthuav dav. Cov neeg tsim khoom ua si, Larian Studios, tau mus dhau mais ntxiv los koom nrog qhov tshwm sim rau cov neeg ua si. Raws li cov ntaub ntawv pov thawj ntawm qhov no, qhov kev ua si zais hauv qhov xwm txheej tau tshawb pom rau kev poob ib qho khoom tseem ceeb hauv qhov kev ua si lig.

Hauv kev ua zaum kawg ntawm Baldur's Gate 3, cov neeg ua si yuav tsum sau peb lub Netherstones los tswj qhov Tsis Txaus Siab, kev txhim kho Mind Flayer hivemind. Txawm hais tias tsis muaj kev txhawb siab kom plam cov khoom no, cov neeg ua si muaj kev xaiv los tso lawv lossis tso rau hauv cov thawv. Txawm li cas los xij, Larian Studios tau ua kom ntseeg tau tias cov neeg ua si tsis tuaj yeem siv qhov "tshem" rau ntawm Netherstones, tiv thaiv lawv los ntawm kev pov tseg yooj yim.

Ib tug YouTuber npe BOB_BestOfBugs pom ib qho kev daws teeb meem rau qhov kev txwv no. Los ntawm muab Netherstone tso rau hauv lub thawv zoo li lub crate lossis hnab, cov neeg ua si tuaj yeem tshem tawm ntawm lub thawv ntawd. Txawm li cas los xij, qhov kev ua no tuaj yeem ua rau muaj kev ua si dhau. Interestingly, players tau tshaj tawm tias lawv tsuas ntsib qhov kev ua si dhau thaum poob lawv qhov thib ob Netherstone.

Qhov kev ua si dhau scene uas tom qab no yog ib qho kev ntxim nyiam ntawm qhov tshwm sim. Tus neeg ua si lub paj hlwb Prism tus khub, Tus Emperor, chastises rau lawv pov tseg lawv lub sijhawm ntawm yeej. Tom qab ntawd, tus neeg ua si tau nrawm nrawm mus rau Absolute's extra-planar lub tsev hais plaub uas lawv thiab lawv tog tau hloov mus rau hauv Mind Flayers. Qhov no yog ua raws li qhov kev ua si dhau ntawm qhov screen nrog cov ntawv nyeem, "Koj tau succumbed rau Nws, tam sim no ib feem ntawm Grand Design ..."

Qhov kev zais zais no nthuav tawm qhov kev mloog zoo rau kev nthuav dav thiab kev nkag siab ntawm kev lom zem uas teeb tsa Baldur's Gate 3 sib nrug los ntawm lwm yam RPGs. Hloov chaw tsuas yog tiv thaiv cov neeg ua si los ntawm kev pov tseg cov khoom tseem ceeb, Larian Studios tau tsim cov lus teb zoo rau cov neeg ua si nws tus kheej ua phem. Nws ua rau cov lus nug ntawm seb puas muaj ntau qhov tsis pom qhov tshwm sim thiab kev ua si dhau los tos kom pom, thiab dab tsi txaus ntshai ua si players yuav tsum tau lees paub los nthuav tawm lawv.

Zuag qhia tag nrho, Baldur's Gate 3 qhov kev ua si zais hauv qhov xwm txheej qhia txog qhov kev ua si kev cog lus rau cov neeg ua haujlwm lub koom haum thiab nws txoj kev mob siab rau tsim lub ntiaj teb tiag tiag thiab muaj kev cuam tshuam.

