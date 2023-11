Fabled Av ntawm Punt: Tracing Ancient Egyptian Trade nrog Baboons

Cov neeg Iyiv thaum ub muaj kev txaus siab nrog baboons, feem ntau koom nrog cov vajtswv Babi thiab Thoth. Cov liab no tau khaws cia rau hauv kev poob cev qhev, lawv cov ntse incisors raug tshem tawm kom txo tau qhov txaus ntshai uas lawv tsim. Tsis tas li ntawd, baboons feem ntau mummified li kev muab rau cov vajtswv, txawm tias lawv tsis muaj nyob rau hauv lub ntuj fauna ntawm Egypt. Lub hauv paus ntawm cov baboons no tseem yog qhov tsis paub, nrog cov dab neeg ntawm lawv lub hauv paus pib los ntawm mythical Land of Punt.

Hauv kev tshawb fawb tsis ntev los no, cov kws tshawb fawb siv DNA tsom xam los teeb pom kev ntawm kev lag luam ua haujlwm los ntawm cov neeg Iyiv thaum ub kom tau txais baboons. Kev tshawb fawb, coj los ntawm geneticist Gisela Kopp los ntawm University of Konstanz, lub teb chaws Yelemees, tau ntse rho DNA los ntawm ib tug mummified baboon yos rov qab mus rau lub sij hawm ntawm 800 BC thiab 540 BC Los ntawm muab piv no DNA rau cov baboons los ntawm cov cheeb tsam paub, cov kws tshawb fawb txiav txim siab tias. Cov baboons no yog los ntawm niaj hnub niaj hnub ntug dej hiav txwv Eritrea.

Cov ntaub ntawv keeb kwm tau hais txog qhov chaw hu ua Adulis uas yog lub chaw lag luam rau cov tub lag luam Iyiv ib puag ncig 300 BC Nws tau paub tias yog qhov chaw rau kev lag luam ntawm cov tsiaj txawv txawv, txhawb cov pov thawj ntawm kev lag luam ntawm cov neeg Iyiv thaum ub thiab thaj av ntawm Punt. Qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb tshiab no qhia tias Adulis thiab Punt tej zaum yuav yog ib qho thiab tib yam, ntxiv dag zog rau kev sib txuas ntawm ob cheeb tsam.

Thaum txoj kev tshawb no muab kev nkag siab zoo rau txoj kev lag luam ntawm Egypt thaum ub, cov kws tshawb fawb lees paub tias yuav tsum muaj kev kuaj ntxiv thiab kev tshuaj xyuas ntxiv rau kev nkag siab zoo. Txij li txoj kev tshawb fawb no sawv cev rau ib qho ntawm thawj qhov kev tshawb nrhiav DNA thaum ub ntawm cov neeg tsis yog tib neeg, cov kev tshawb fawb yav tom ntej ntawm lwm hom muaj peev xwm nthuav tawm ntau ntxiv txog ntau yam ntawm cov neeg Iyiv thaum ub ntshuam thiab lawv cov kev cuam tshuam rau biodiversity hauv zos.

Lus Nug:

Q: Vim li cas baboons mummified los ntawm cov neeg Iyiv thaum ub?

A: Cov neeg Iyiv thaum ub tau mummified baboons ua khoom plig rau cov vajtswv, tshwj xeeb tshaj yog txuam nrog Babi thiab Thoth.

Q: Qhov twg baboons originated nyob rau hauv ancient Egypt?

A: Baboons tsis muaj nyob rau hauv Egypt. DNA tsom xam qhia tias lawv tau pauv los ntawm thaj av ntawm niaj hnub ntug dej hiav txwv Eritrea.

Q: Qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no qhia li cas txog Av Punt?

A: Txoj kev tshawb no qhia tias Adulis, qhov chaw nres nkoj ua lag luam tau hais hauv cov ntaub ntawv keeb kwm, tej zaum yuav tau nyob hauv tib cheeb tsam li thaj av fabled ntawm Punt.

Q: Puas muaj kev npaj rau kev tshawb fawb ntxiv ntawm kev lag luam Egyptian thaum ub?

A: Pab neeg tshawb fawb npaj siab yuav ua qhov piv txwv ntxiv thiab kev tshuaj xyuas los sau cov ntaub ntawv ntxiv ntawm baboon keeb kwm thiab kev lag luam. Txoj kev tshawb no sawv cev rau ib qho ntawm thawj qhov kev tshawb nrhiav uas siv DNA tshawb xyuas thaum ub ntawm ib tug tsis yog tib neeg primate.