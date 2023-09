Lub Hnub Qub Zoo li Lub Hnub "Tseem Txhaum thiab Siv" los ntawm Black Hole

By

Cov kws tshawb fawb los ntawm University of Leicester tau ua qhov kev tshawb pom zoo siab txog lub hnub qub nyob 500 lab lub teeb xyoo deb. Lub hnub qub, hu ua Swift J0230, tau rov ua dua thiab siv los ntawm lub qhov dub, tsim kom muaj lub teeb tawg tsis tu ncua txhua 25 hnub. Qhov tshwm sim no, hu ua tidal cuam tshuam kev tshwm sim, feem ntau tshwm sim thaum lub qhov dub siv lub hnub qub. Txawm li cas los xij, nyob rau hauv cov ntaub ntawv no, lub hnub qub tsuas yog ib feem puas, ua rau rov emissions.

Cov kws tshawb fawb pom tias qhov tsis tu ncua ntawm lub hnub qub emissions poob ntawm ob hom kev tawm tsam: cov uas tshwm sim txhua ob peb teev thiab cov uas tshwm sim txhua xyoo los yog li ntawd. Tsis txhob lwj raws li qhov xav tau, Swift J0230 yuav ci ntsa iab rau xya mus rau 10 hnub ua ntej hloov pauv sai sai, rov ua cov txheej txheem no kwv yees li 25 hnub.

Qhov kev soj ntsuam tshwj xeeb no tau muab qhov txuas uas ploj lawm hauv kev nkag siab yuav ua li cas cov qhov dub cuam tshuam cov hnub qub orbiting. Dr. Robert Eyles-Ferris, uas tau koom nrog hauv txoj kev tshawb no, qhia kev zoo siab txog Swift J0230, hais tias nws yog "zoo siab ntxiv rau cov chav kawm ntawm cov hnub qub cuam tshuam ib nrab."

Raws li cov kws tshawb fawb, cov qauv ntawm Swift J0230 outburst qhia tias lub hnub qub zoo ib yam li lub hnub thiab nyob rau hauv ib lub voj voog nyob ib ncig ntawm lub qhov dub loj ntawm qhov nruab nrab ntawm nws lub galaxy. Raws li lub hnub qub yog shredded thiab noj los ntawm lub qhov dub, cov khoom sib npaug rau peb lub ntiaj teb 'qhov loj yog ripped los ntawm nws cov huab cua thiab cua sov. Lub tshav kub kub tso tawm ib qho tseem ceeb ntawm X-rays, uas tau tshawb pom los ntawm NASA's Neil Gehrels Swift Observatory.

Lub qhov dub lub luag haujlwm rau kev noj Swift J0230 yog kwv yees li ntawm 10,000 thiab 100,000 npaug ntawm lub hnub, uas yog me me rau lub qhov dub loj heev. Qhov kev tshawb pom ntawm Swift J0230 tau ua tiav siv lub tshuab kuaj pom tshiab uas tsim los ntawm pab pawg University of Leicester.

Cov kws tshawb fawb ntseeg tias lawv qhov kev tshawb pom tsuas yog qhov pib xwb. Lawv cia siab tias yuav pom ntau yam khoom ntxiv xws li Swift J0230 siv lawv cov cuab yeej tshiab thiab cia siab tias yuav nthuav tawm ntau qhov kev nkag siab txog tus cwj pwm ntawm qhov dub thiab lawv cov kev cuam tshuam nrog cov hnub qub.

Qhov chaw: University of Leicester, Nature Astronomy