Puas yog Sam's Club thiab Walmart cov kwv tij?

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no ntawm khw muag khoom, muaj ib co npe uas tau ua synonymous nrog rau cov khw muag khoom loj thiab pheej yig tus nqi. Ob lub npe nrov tshaj plaws hauv kev lag luam no yog Sam's Club thiab Walmart. Tab sis ob lub khw muag khoom loj no puas muaj feem cuam tshuam? Puas yog lawv kwv tij, hais lus? Cia peb dhia dej rau hauv cov ntsiab lus thiab nrhiav kom paub.

Sam's Club thiab Walmart yeej muaj feem cuam tshuam, tab sis lawv tsis yog kwv tij nyob rau hauv qhov tseeb. Hloov chaw, lawv zoo li cov kwv tij nyob hauv tib tsev neeg. Sam's Club yog ib lub koom haum-tsuas yog cov khw muag khoom muag khoom lag luam uas tau tsim los ntawm Sam Walton, tib lub zeem muag ua lag luam uas tsim Walmart.

Walmart, ntawm qhov tod tes, yog lub tuam txhab muag khoom thoob ntiaj teb uas ua haujlwm ntawm cov khw muag khoom loj, cov khw muag luv nqi, thiab cov khw muag khoom noj. Nws yog ib lub tuam txhab loj tshaj plaws hauv ntiaj teb los ntawm cov nyiaj tau los thiab muaj qhov tseem ceeb nyob hauv ntau lub teb chaws.

Sam's Club ua haujlwm raws li kev pabcuam ntawm Walmart, txhais tau tias nws yog tus tswv thiab tswj hwm los ntawm lub tuam txhab loj dua. Thaum ob lub khw muag khoom muaj ntau yam khoom ntawm tus nqi sib tw, Sam's Club tsom ntau dua ntawm kev yuav khoom ntau thiab muab cov txiaj ntsig tshwj xeeb rau nws cov tswv cuab.

FAQ:

Q: Puas muaj leej twg tuaj yeem yuav khoom ntawm Sam's Club?

A: Tsis yog, Sam's Club yog lub khw muag khoom ua tswv cuab nkaus xwb. Txawm li cas los xij, cov neeg tsis yog tswv cuab tuaj yeem yuav khoom ntawm Sam's Club yog tias lawv nrog ib tus tswv cuab.

Q: Cov txiaj ntsig ntawm Sam's Club cov tswv cuab yog dab tsi?

A: Sam's Club cov tswv cuab txaus siab rau kev nkag mus rau cov khoom tshwj xeeb, kev xaiv yuav ntau, thiab cov kev pabcuam ntxiv xws li kev pabcuam kho qhov muag thiab chaw muag tshuaj.

Q: Puas yog tus nqi ntawm Sam's Club thiab Walmart tib yam?

A: Thaum ob lub khw muag khoom muaj cov nqi sib tw, Sam's Club feem ntau muab cov khoom lag luam ntau dua ntawm tus nqi luv nqi vim nws tsom mus rau kev yuav khoom ntau.

Hauv kev xaus, thaum Sam's Club thiab Walmart tsis yog cov kwv tij nyob rau hauv qhov tseeb, lawv muaj kev sib raug zoo raws li ib feem ntawm tib tsev neeg muag khoom. Sam's Club ua haujlwm ua ib lub chaw muag khoom ntawm Walmart, muab kev koom ua tswv cuab nkaus xwb cov khoom lag luam kev lag luam nrog cov txiaj ntsig tshwj xeeb. Yog li, lwm zaus koj mus ntsib ob lub khw muag khoom no, nco ntsoov qhov kev sib txuas ntawm lawv thiab cov neeg ua lag luam pom kev, Sam Walton, uas tau coj cov khw muag khoom loj rau lub neej.