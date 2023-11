Tshawb nrhiav kev koom tes Playlists thiab ntau ntxiv hauv Apple Music nrog iOS 17.2

By

Apple Music tau nthuav tawm ob qhov zoo siab tshiab nrog kev tso tawm iOS 17.2 (tam sim no hauv beta): kev sib koom ua ke thiab cov npe "Favorites" tsis siv neeg. Thaum Spotify tau ib txwm paub txog nws cov kev sib raug zoo, Apple Music tau txais los ntawm kev qhia txog kev sib koom tes playlists.

Txhawm rau nkag mus rau qhov tsis siv neeg "Favorites" playlist tshiab, tsuas yog mus rau Cov Tsev Qiv Ntawv> Playlists hauv Apple Music, thiab los so kom txog thaum koj pom cov npe nyiam uas pib tsim.

Tab sis cia peb delve rau hauv lub ntsiab tseem ceeb ntawm iOS 17.2 - sib koom playlists - thiab tshawb xyuas lawv ua haujlwm li cas.

Txhawm rau pib siv Apple Music cov playlists sib koom ua ke, nco ntsoov tias koj muaj iOS 17.2 beta ntsia ntawm koj lub iPhone lossis iPad. Thaum koj muaj lub beta version khiav, qhib Apple Music thiab ua raws li cov kauj ruam no:

1. Coj mus rhaub rau ntawm 'Library' tab nyob rau hauv qab, thiab ces xaiv 'Playlists'.

2. Xaiv cov playlist uas koj tau tsim lossis tsim ib qho tshiab (thov nco ntsoov tias qhov no tam sim no tsuas yog ua haujlwm nrog koj tus kheej playlists, tsis yog nrog Apple Music cov playlists curated).

3. Coj mus rhaub rau ntawm lub icon nrog peb dots, nyob rau sab saum toj sab xis ntawm lub vijtsam.

4. Xaiv qhov kev xaiv 'Collaborate', uas yuav tsum yog qhov kev xaiv thib ob los ntawm sab saum toj.

5. Tam sim no koj tuaj yeem txiav txim siab seb cov neeg koom tes puas xav tau kev pom zoo.

6. Coj mus rhaub 'Start Collaboration' caw cov neeg tuaj koom koj cov playlist.

7. Txhawm rau tswj cov kev sib koom ua ke, rov qab mus rau daim ntawv teev npe thiab coj mus rhaub rau peb lub cim ntxiv. Koj yuav pom qhov kev xaiv 'Manage Collaboration'.

Thaum koj tau qhib kev sib koom tes, txhua tus neeg uas koj qhia qhov txuas nrog playlist yuav tuaj yeem hloov kho thiab rov xaj cov nkauj, nrog rau hloov lub npe thiab duab ntawm cov playlist.

Qhov tshiab no qhib qhov muaj peev xwm txaus siab rau kev tshawb pom suab paj nruag thiab sib koom nrog cov phooj ywg. Muab nws sim thiab qhia rau peb paub seb koj xav li cas hauv cov lus!

FAQ

Kuv puas tuaj yeem siv cov npe sib koom ua ke ntawm Apple Music nrog iOS 17.2 beta?

Yog lawm, koj tuaj yeem siv cov npe sib koom ua ke ntawm Apple Music nrog iOS 17.2 beta. Tsuas yog ua raws cov kauj ruam uas tau teev tseg saum toj no kom pib.

Kuv puas tuaj yeem koom tes nrog lwm tus ntawm Apple Music's curated playlists?

Tam sim no, kev sib koom ua ke playlist tsuas yog ua haujlwm nrog cov playlists uas koj tau tsim. Koj tsis tuaj yeem koom tes nrog lwm tus ntawm Apple Music's curated playlists.

Cov neeg koom tes puas yuav tsum tau txais kev pom zoo?

Koj muaj kev xaiv kom pom zoo rau cov neeg koom tes lossis tso cai rau lawv pib koom tes tam sim ntawd. Qhov kev xaiv no yog nyob ntawm tus tsim playlist.

Cov neeg koom tes tuaj yeem hloov kho lub npe thiab cov duab ntawm daim ntawv teev npe?

Yog lawm, thaum ib tus neeg tau raug caw tuaj koom ua ke ntawm ib daim ntawv teev npe, lawv tuaj yeem hloov kho lub npe thiab cov duab ntawm cov playlist, nrog rau kev kho dua tshiab thiab ntxiv cov nkauj.