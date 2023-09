Yuav Ua Li Cas Los Ntawm Apple Lub Caij Nplooj Ntoos Zeeg: iPhone 15 thiab Apple Watches Tshiab

By

Niaj hnub no, Apple tab tom tuav nws qhov kev cia siab ntau Wonderlust qhov kev tshwm sim, qhov chaw uas lub tuam txhab yuav tsum tshaj tawm cov lus xaiv iPhone 15 thiab Apple Watches tshiab. Qhov kev tshwm sim yuav tshwm sim los ntawm 10 teev sawv ntxov PDT / 1 teev tsaus ntuj EDT. Qhov kev tshwm sim no yog thawj zaug txij li thaum Apple nthuav tawm Vision Pro ntawm WWDC ua ntej lub caij ntuj sov no. Lub caij nplooj zeeg iPhone txhua xyoo tau dhau los ua qhov tshwm sim ntawm kab lis kev cai, qhia txog qhov kawg ntawm lub caij ntuj sov thiab pib ntawm cov khoom tshiab Apple zoo siab.

Cov lus xaiv hais txog iPhone 15 tau nthuav tawm ntau lub hlis. Qee tus qhia tias nws yuav yog qhov hloov kho tshiab ib xyoos ib zaug, thaum lwm tus xav txog qhov ua tau ntawm tus qauv Pro loj dua hu ua iPhone 15 Ultra. Qhov kev tshwm sim tau caw, nrog nws lub logo Apple enigmatic ua los ntawm cov khoom me me, tau ua rau muaj kev xav paub thiab kev xav. Cov kab lus "Wonderlust" yog ib qho kev ua si ntawm lo lus "wanderlust," thiab Apple cov neeg txhawb nqa tab tom sim txiav txim siab nws lub ntsiab lus cuam tshuam txog kev tshaj tawm yav tom ntej.

Lub iPhone 15 lineup yuav tsum suav nrog plaub tus qauv: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, thiab 15 Pro Max. Raws li Bloomberg's Mark Gurman, iPhone 15 thiab 15 Plus yuav tsum tau rov ntim cov qauv ntawm iPhone 14 Pro, yam tsis muaj lub koob yees duab telephoto lossis lub cev stainless hlau. Cov xov tooj tshiab no yuav muaj lub koob yees duab loj 48-megapixel thiab A16 nti los ntawm tiam dhau los.

Tej zaum yuav tsis muaj kev hloov pauv loj rau cov zaub, raws li kws tshuaj ntsuam Ross Young kwv yees tias lub hauv paus iPhone 15 qauv yuav tsis muaj qhov hloov tshiab siab zoo li Pro iPhones. Tag nrho plaub tus qauv yuav tsum txhawb nqa 15-watt wireless charging siv Qi2 qhib tus qauv, uas tuaj yeem tso cai rau ntau yam khoom siv wireless charging.

Qhov kev hloov pauv loj tshaj plaws thoob plaws txhua tus qauv iPhone 15 yuav yog qhov hloov pauv ntawm Lightning connector mus rau USB-C chaw nres nkoj. Qhov kev hloov pauv no yuav ua rau muaj kev cuam tshuam los ntawm European Union, uas tau txais USB-C raws li tus qauv them nyiaj. Nws tseem tsis tau paub meej tias USB-C yuav raug siv thoob ntiaj teb lossis tsuas yog hauv EU, tab sis nws muaj feem ntau tias txhua tus qauv iPhone tshiab yuav tuaj nrog USB-C chaw nres nkoj.

Lub iPhone 15 Pro thiab 15 Pro Max yuav tsum muaj kev hloov pauv tseem ceeb. Cov qauv Pro yuav ua cov thav duab ua los ntawm titanium es tsis txhob stainless hlau, txo lawv qhov hnyav. Lawv kuj tseem yuav tau siv los ntawm A17 nti tshiab, Apple qhov tsawg tshaj plaws silicon rau hnub tim. Thinner zaub bezels thiab USB-C chaw nres nkoj uas txhawb nqa cov ntaub ntawv ceev ceev yog ntawm cov yam ntxwv xav tau.

Hais txog kev hloov kho lub koob yees duab, iPhone 15 Pro Max yuav suav nrog 6x optical telephoto lub koob yees duab tshiab uas yuav txhim kho zoomed-hauv cov duab nrog cov ntsiab lus zoo dua, kev daws teeb meem, thiab ntau yam dynamic.

Raws li qhov kev cia siab tau tsim, Apple cov neeg txhawb nqa tau mob siab rau tos qhov kev tshwm sim Wonderlust kom pom dab tsi zoo siab tshiab nta thiab txhim kho iPhone 15 thiab Apple Watches yuav coj.

Nco tseg: Kab lus no yog raws li cov ntaub ntawv muaj ua ntej Apple's Wonderlust tshwm sim.