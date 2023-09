Apple Event 2023: Txhua Yam Koj Yuav Tsum Paub

Qhov kev cia siab heev rau Apple Event 2023, hu ua "Wanderlust," tau teem sijhawm rau lub Cuaj Hlis 12th, 2023, thaum 10:00 AM PT. Qhov kev tshwm sim no yuav nthuav tawm ntau yam khoom tshiab, suav nrog iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9, thiab ntau dua. Ntau tus neeg tau mob siab rau tos qhov kev tso tawm ntawm cov cuab yeej tshiab no, tshwj xeeb yog iPhone 15 Ultra, uas tau xaiv los ua kom pom.

Apple Event 2023 yuav muaj nyob rau hauv streaming ntawm Apple TV thiab Apple.com, tso cai rau cov neeg saib nyob twj ywm tshiab ntawm cov khoom tshaj tawm tshiab. Lub sijhawm rau qhov kev tshwm sim yuav txawv nyob ntawm lub tebchaws. Thaum cov khoom lag luam raug tso tawm, kev npaj ua ntej yuav muaj, thiab kev xa tuaj tuaj yeem xav tau hauv ob peb hnub.

Cov khoom lag luam rau Apple Event 2023 suav nrog iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra lossis Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, thiab ntau dua. Cov khoom siv no muaj ntau yam nta thiab kev txhim kho uas paub tseeb tias yuav ua rau cov neeg nyiam siv tshuab.

Lub sijhawm ua haujlwm thoob ntiaj teb rau Apple Event 2023 yog raws li hauv qab no: Tebchaws Asmeskas (10:00 AM PT), Europe (10:00 AM PT), Is Nrias teb (10:30 PM IST), Australia (10:00 AM PT), Canada (10:00 AM PT), UK (10:00 AM PT), UAE (10:00 AM PT), Russia (10:00 AM PT), thiab Tuam Tshoj (10:00 AM PT).

Lub iPhone 15 tso tawm ntawm Apple Event 2023 yuav tsum yog qhov tseem ceeb. Lub iPhone 15 yuav tuaj nyob rau hauv ntau yam sib txawv, xws li iPhone 15 Pro thiab Pro Max, catering rau cov neeg siv kev nyiam sib txawv. Tus nqi pib rau iPhone 15 yog lus xaiv yuav nyob ib ncig ntawm Rs 80,000, ua rau nws yog ib qho khoom siv high-end.

Tsis tas li ntawd, Apple Event yuav qhia txog Apple Watch Series 9, uas muaj cov kev hloov kho tshiab hu ua WatchOS 10. Cov neeg siv tuaj yeem xav tau ntau yam ntawm cov yam ntxwv tshiab thiab kev txhim kho hauv qhov kev hloov tshiab tshiab ntawm Apple Watch.

Txhawm rau saib Apple Event 2023 nyob, cov neeg saib tuaj yeem mus ntsib apple.com lossis nkag mus rau qhov kev tshwm sim los ntawm Apple TV lossis YouTube app. Cov platforms no muab lub sijhawm los ua pov thawj qhov kev tshwm sim thaum nws nthuav tawm, muab kev saib ua ntej ntawm cov khoom tshiab thiab tshaj tawm.

Hauv kev xaus, Apple Event 2023 yog qhov kev cia siab heev, cog lus tias yuav zoo siab rau cov cuab yeej tshiab thiab cov yam ntxwv. Cov neeg nyiam tshaj lij thoob ntiaj teb tau mob siab rau tos qhov kev tshwm sim, ua rau nws yuav tsum tau saib rau Apple cov kiv cua thiab cov neeg siv khoom zoo ib yam.

Qhov chaw:

- Apple.com