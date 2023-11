Txhim khu kev nkag tau yooj yim: Amazon Fire Stick's Voice View Feature

Amazon Fire Stick cov neeg siv tam sim no muaj qhov kev xaiv yooj yim los txhim kho lawv cov kev paub pom nrog lub Suab Saib feature. Cov cuab yeej siv tau tshwj xeeb no, feem ntau yog tsim los rau cov tib neeg uas muaj kev tsis pom kev, muaj kev txhawb nqa muaj txiaj ntsig rau cov neeg tawm tsam pom lub vijtsam lossis tsuas yog nrhiav kev pab ntxiv thaum xaiv cov ntsiab lus los saib.

Lub Suab Saib, raws li Amazon piav qhia nws, yog lub vijtsam nyeem ntawv tshwj xeeb tsim rau Hluav Taws TV. Thaum qhib, nws audibly sib txuas lus on-screen ntawv raws li cov neeg siv taw qhia los ntawm cov ntawv qhia zaub mov xaiv thiab chaw. Ntxiv mus, nws tuaj yeem siv tau thaum lub sijhawm pib txheej txheem teeb tsa, muab kev suav nrog thiab siv tau zoo.

Txhawm rau nkag mus rau qhov no, xyuas kom koj muaj Hluav Taws TV Stick nrog Alexa Voice Chaw Taws Teeb. Cov neeg siv yuav tsis muaj kev txwv ntxiv lawm thaum nws los txog rau kev txaus siab rau lawv cov yeeb yam nyiam lossis yeeb yaj kiab. Los ntawm tib lub sijhawm tuav cov Menu thiab Back buttons, nyob rau sab saum toj trio ntawm cov nyees khawm me me ntawm cov chaw taws teeb, li ntawm ob mus rau tsib vib nas this, Lub Suab Saib feature tuaj yeem qhib tau yooj yim.

Ntxiv nrog rau cov txheej txheem tej thaj chaw deb, cov neeg siv kuj muaj kev xaiv los pab lossis lov tes taw Voice View los ntawm Chaw app. Tsuas yog nkag mus rau ntu Accessibility thiab xaiv VoiceView. Thaum ua tiav kev ua tiav, cov neeg siv yuav tau txais tos nrog lub suab ua kom muaj kev ntseeg siab, "VoiceView Npaj," qhia tias cov yeeb yam tau qhib thiab npaj los muab kev paub dhau los. Hloov pauv, thaum lub feature raug kaw, cov neeg siv yuav hnov ​​​​cov lus qhia, "VoiceView Exiting."

Los ntawm kev tuav cov cuab yeej siv tau zoo li Lub Suab Saib, Amazon qhia nws txoj kev cog lus rau kev koom nrog, ua kom txhua tus tuaj yeem txaus siab rau cov txiaj ntsig ntawm lawv Cov Hluav Taws Xob TV Stick. Txawm hais tias nws nkag mus rau ntau yam ntawm cov ntsiab lus lossis navigating los ntawm cov ntawv qhia tsis yooj yim, qhov no ntxiv qhov yooj yim thiab suav nrog rau txhua tus neeg siv.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Kuv tuaj yeem qhib lub Voice View feature ntawm kuv Amazon Fire Stick li cas?

Txhawm rau qhib lub Voice View feature, tuav cov ntawv qhia zaub mov thiab rov qab khawm ib txhij ntawm koj lub Alexa Voice Chaw Taws Teeb rau li ob mus rau tsib vib nas this. Xwb, koj tuaj yeem qhib nws los ntawm Chaw app los ntawm kev xaiv Accessibility thiab tom qab ntawd VoiceView. Voice View ua dab tsi?

Lub Suab Saib yog lub vijtsam nyeem ntawv uas nyeem cov ntawv sau ntawm lub vijtsam thaum koj taug kev los ntawm cov ntawv qhia zaub mov thiab chaw teeb tsa ntawm koj Amazon Fire Stick. Nws pab cov tib neeg uas muaj qhov muag tsis pom kev los ntawm kev muab kev pab cuam mloog rau kev pom kev zoo dua. Puas yog Voice View tsuas yog rau cov neeg siv tsis pom kev?

Txawm hais tias Voice View feem ntau yog tsim los rau cov tib neeg uas muaj kev tsis pom kev, txhua tus tuaj yeem tau txais txiaj ntsig los ntawm nws cov yam ntxwv los ua kev taw qhia thiab xaiv cov ntsiab lus yooj yim dua thiab siv tau. Kuv puas tuaj yeem qhib thiab kaw Voice View? Yog lawm, koj tuaj yeem yooj yim tig lub Voice View feature rau lossis tawm. Thaum qhib, qhov kev hais kom "VoiceView Ready" yuav paub meej tias nws ua kom tiav. Ib yam li ntawd, thaum ua tsis taus, koj yuav hnov ​​"VoiceView Exiting."