Tau txais Sneak Peek rau thaum ntxov Dub Friday Deals: Amazon Canada muab cov luv nqi loj ntawm Echo Show Devices

Raws li lub caij so nyiaj so koobtsheej los txog, Amazon Canada yog tag nrho cov teeb tsa los ua kom koj cov khoom lag luam zoo siab nrog nws qhov muag thaum ntxov Dub Friday. Nrog rau qhov muag pom 44 feem pua ​​​​cov luv nqi, lub lag luam e-lag luam loj tau txo tus nqi ntawm nws cov Echo Show cov cuab yeej ntse hauv tsev. Qhov kev txwv tsis pub dhau lub sijhawm no ua kom cov neeg siv khoom tuaj yeem ntim cov qauv Echo Show tshiab ntawm tus nqi tsis txaus ntseeg.

Echo Show cov cuab yeej tau txais txiaj ntsig zoo heev vim lawv qhov kev ua tau zoo thiab cov yam ntxwv siab heev. Cov cuab yeej ntse hauv tsev no tuaj yeem nruab nrog lub ntsej muag zoo nkauj uas tso cai rau koj los tswj koj cov khoom siv hauv tsev ntse, saib yeeb yaj kiab, ua si, thiab txawm hu xov tooj tau yooj yim. Echo Show yog siv los ntawm Amazon tus pab cuam lub suab, Alexa, uas tuaj yeem pab koj tswj koj cov haujlwm niaj hnub, teb cov lus nug, thiab ua si koj cov suab paj nruag nyiam thiab podcasts.

Nrog rau thaum ntxov Dub Friday muag, Amazon Canada lub hom phiaj muab nws cov neeg siv khoom los txhim kho lawv lub tsev nrog kev siv thev naus laus zis. Txawm hais tias koj tau pom Echo Show 5, Echo Show 8, lossis Echo Show 10 (3rd Gen), tam sim no yog lub sijhawm zoo tshaj plaws los tuav ib qho.

FAQ:

Q: Kuv tuaj yeem nrhiav cov khoom siv Echo Show luv nqi nyob qhov twg?

A: Koj tuaj yeem nrhiav cov khoom siv txo qis Echo Show ntawm Amazon Canada lub vev xaib.

Q: Yuav ntev npaum li cas Kev Muag Khoom Thaum Ntxov Dub Friday yuav kav ntev?

A: Lub sijhawm ntawm Kev Muag Khoom Thaum Ntxov Dub Friday raug txwv, yog li nco ntsoov xyuas cov khoom muag ua ntej lawv tas sijhawm.

Q: Kuv puas tuaj yeem siv Echo Show cov cuab yeej hauv kuv lub neej txhua hnub?

A: Yog, Echo Show cov cuab yeej muaj ntau yam kev ua haujlwm uas tuaj yeem ua rau koj lub neej txhua hnub yooj yim dua thiab muaj kev lom zem. Txawm hais tias nws yog tswj hwm koj lub tsev ntse, streaming cov ntsiab lus, lossis kev sib txuas lus nrog cov neeg koj hlub ntawm kev hu xov tooj, Echo Show cov cuab yeej tau txais kev pab rau koj.

Q: Puas yog Alexa lub suab pab tau sib xws nrog Echo Show li?

A: Yog, Echo Show cov cuab yeej siv los ntawm Amazon tus pab cuam lub suab, Alexa, uas tso cai rau koj los tswj koj cov khoom siv tes dawb thiab tau txais cov ntaub ntawv tam sim nrog lub suab ntawm koj lub suab.