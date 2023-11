Txoj Kev Tshiab Tshaj Tawm los txiav txim siab lub tshuab xav

By

Cov kws tshawb fawb tau qhia txog ib txoj hauv kev tshiab los ntsuas yog tias lub tshuab xav tau tiag tiag lossis tsuas yog cov ntaub ntawv regurgitating, nthuav tawm lwm txoj hauv kev rau Turing Test mus ntev. Qhov Kev Xeem Turing, thawj lub tswv yim los ntawm Alan Turing hauv xyoo 1950, koom nrog tus neeg nug qhov txawv ntawm lub computer thiab tib neeg. Txawm li cas los xij, kev nce qib hauv AI tsis ntev los no tau ua rau qhov kev sim no tsis muaj txiaj ntsig, raws li ua piv txwv los ntawm kev dag ntxias ntawm cov platforms zoo li Tinder thiab nce ntawm chatbots.

Hauv kev tshaj tawm tsis ntev los no hauv phau ntawv xov xwm Intelligent Computing, Philip Nicholas Johnson-Laird los ntawm Princeton University thiab Marco Ragni los ntawm Chemnitz University of Technology tau hais txog peb kauj ruam los ntsuas lub tshuab xav thiab muab cov lus teb kom meej rau qhov teeb meem no.

Thawj kauj ruam suav nrog kev siv lub tshuab rau kev sim kev puas siab puas ntsws los ntsuas nws lub peev xwm los txiav txim siab siv tib neeg txoj kev xav zoo li kev xav, tsis yog kev vam khom rau cov txheej txheem kev xav zoo nkaus xwb. Lub roj teeb ntawm qhov kev sim no yog txhawm rau pom seb lub tshuab puas muaj kev xav zoo li tib neeg.

Cov kauj ruam thib ob, hu ua kev xav txog tus kheej, ntsuas lub tshuab kev nkag siab ntawm nws tus kheej lub laj thawj. Introspection, ib tug zoo ingrained nyob rau hauv tib neeg kev txawj ntse, tuaj yeem tso lub teeb ntawm lub tshuab lub peev xwm los nkag siab thiab txheeb xyuas nws cov txheej txheem kev xav. Piv txwv li, thaum nthuav tawm cov lus nug, "Yog tias Ann txawj ntse, nws puas ua raws li Ann yog ntse lossis nws nplua nuj, lossis ob qho tib si?" tib neeg yuav lees paub tias tsis muaj qhov qhia txog Ann txoj kev muaj nyiaj. Hloov chaw, lub computer yuav nyuaj los txheeb xyuas qhov laj thawj tom qab qhov kev txiav tawm no.

Thaum kawg, cov kws tshawb fawb tawm tswv yim delving rau hauv lub tshuab lub hauv paus code, aiming kom paub qhov tseeb vim li cas los ntawm daim ntawv thov ntawm "kev kawm tob." Los ntawm kev ntsuam xyuas cov cai rau "kev txawj ntse txaus," cov kws tshawb fawb tuaj yeem pom seb lub tshuab lub peev xwm muaj peev xwm los ntawm kev nkag siab tiag tiag lossis lub thawv dub algorithms.

Nyob rau hauv lawv daim ntawv, Johnson-Laird thiab Ragni hais tias thawj Turing Test yuav tsum tau hloov dua siab tshiab los ntawm kev ntsuam xyuas tag nrho ntawm qhov kev pab cuam lub laj thawj. Cov kws tshawb fawb tau hais kom kho lub tshuab ua ib tus neeg koom tes hauv kev paub txog kev sim siab thiab, yog tias tsim nyog, ua raws nws cov cai rau kev tshuaj xyuas zoo ib yam li kev tshawb fawb hauv hlwb.

Raws li kev txawj ntse txawj ntse txuas ntxiv rau hauv peb lub neej niaj hnub, qhov xav tau kom paub tseeb tias thaum lub tshuab ua raws li tib neeg lub tswv yim, thiab yog li "xav," hloov zuj zus los ntawm Turing txoj kev xav txog kev xav txog qhov teeb meem uas tsim nyog rau cov tswv yim daws teeb meem.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Qhov Kev Xeem Turing yog dab tsi?



Qhov Kev Xeem Turing, qhia los ntawm Alan Turing hauv xyoo 1950, suav nrog tus neeg nug uas sim txiav txim siab seb tus neeg koom nrog yog lub computer lossis tib neeg los ntawm kev sib tham. Vim li cas Turing Test suav tias tsis muaj txiaj ntsig?



Nrog rau qhov kev tshwm sim ntawm cov thev naus laus zis AI, txoj hauv kev zoo li kev dag ntawm cov platforms xws li Tinder thiab qhov muaj ntau ntawm cov chatbots tau ua rau Turing Test tsis txaus rau qhov txawv ntawm tib neeg zoo li kev xav thiab kev tsim cov ntaub ntawv regurgitation. Lub tswv yim peb-kauj ruam yog dab tsi los ntsuas lub tshuab xav?



Lub moj khaum qhia los ntawm cov kws tshawb fawb suav nrog kev sim tshuab hauv kev sim siab puas siab ntsws los ntsuas lawv lub peev xwm kev xav, ntsuas lawv tus kheej xav txog lossis nkag siab txog qhov laj thawj, thiab tshuaj xyuas lub tshuab lub hauv paus code kom paub txog qhov laj thawj tiag tiag los ntawm lub thawv dub algorithms. Dab tsi yog "kev txawj ntse txaus" hauv cov ntsiab lus ntawm kev xav tshuab?



"Kev txawj ntse txaus" yog hais txog qhov kev ntsuam xyuas ntawm lub tshuab lub hauv paus code los txiav txim seb nws lub peev xwm muaj peev xwm tshwm sim los ntawm kev nkag siab tiag tiag lossis tsuas yog tso siab rau opaque tob kawm algorithms. Vim li cas ib txoj kev tshiab yuav tsum tau txiav txim siab lub tshuab xav?



Raws li kev txawj ntse txawj ntse tau nce ntxiv rau hauv ntau yam ntawm peb lub neej, kev nkag siab thaum cov tshuab ua raws li tib neeg lub laj thawj tuav cov tswv yim tseem ceeb thiab txuas ntxiv dhau Alan Turing txoj kev xav, yuav tsum muaj kev qhia ntau dua thiab txhim khu kev qha.