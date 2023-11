Puas yog Hindsight tiag tiag 20/20? Ted Gioia qhov $6 lab Apple yuam kev

By

Hauv qhov kev tshwm sim uas xav tsis thoob, Ted Gioia, tus kws tshaj lij kev tswj hwm tau hloov jazz thuam, tau lees paub rau qhov kev txiav txim siab kim uas nws tau ua kwv yees li 25 xyoo dhau los. Rov qab rau xyoo 1980s, Gioia, tus neeg siv khoom nyiam ntawm Apple cov khoom lag luam, tau nqis peev hauv cov cuab yeej thev naus laus zis los ntawm kev yuav 300 feem ntawm tus nqi tsuas yog siab dua nws thawj zaug pub rau pej xeem. Nws tsis paub me ntsis, qhov kev nqis peev zoo li no yuav dhau los ua ib qho staggering $ 6.4 lab niaj hnub no.

Kev muag ntawm nws cov Apple shares tau tshwm sim nyob rau tib lub sijhawm uas tus tsim Steve Jobs rov qab mus rau lub tuam txhab, ua rau Gioia thawj qhov kev paub txog nws qhov yuam kev $ 6 lab. Yog hais tias nws tau tuav rau nws cov shares, coj mus rau hauv tus account lub tom ntej stocks splits, nws thawj peev yuav tau blossomed mus rau hauv lub qhov muag-watering 33,600 shares, tam sim no muaj nuj nqis ntawm kwv yees li $ 6.4 lab.

Thaum Gioia ntaus nqi nws qhov kev txiav txim siab muag nws cov Apple shares rau lub sijhawm muaj kev kub ntxhov rau lub tuam txhab, qhia txog nws qhov kev tawm tsam tom qab Jobs tawm mus, nws pom tseeb tias tam sim no nws khuv xim tsis nyob hauv chav kawm. Raws li tus kws sau ntau phau ntawv thiab tus kws sau suab paj nruag, Gioia muab qhov kev xav tshwj xeeb ntawm Apple cov kev cov nyom hauv lub sijhawm tom qab Txoj Haujlwm.

Zaj dab neeg no ua ib qho kev ceeb toom tias txawm tias cov neeg ua lag luam paub ntau tshaj plaws tuaj yeem ua qhov yuam kev kim. Gioia qhov kev pom yav dhau los yog qhov piv txwv tsis txaus ntseeg ntawm lub sijhawm tsis tuaj yeem ua rau muaj kev nyab xeeb nyiaj txiag thiab tus kheej tau txais txiaj ntsig.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

1. Dab tsi yog vim li cas tom qab Ted Gioia qhov kev txiav txim siab muag nws Apple shares?

Ted Gioia tau muag nws Apple shares nyob ib ncig ntawm lub sijhawm thaum co-founder Steve Jobs rov qab mus rau lub tuam txhab. Thaum lub sijhawm ntawd, Apple tau ntsib teeb meem, thiab Gioia ntseeg tias nws tau ploj mus yam tsis muaj Txoj Haujlwm.

2. Ted Gioia's Apple shares yuav muaj nqis npaum li cas hnub no?

Yog tias Ted Gioia tau tuav rau nws 300 Apple shares, kho rau cov khoom sib faib, lawv yuav tau hloov mus rau 33,600 shares muaj nuj nqis nyob ib ncig ntawm $ 6.4 lab.

3. Ted Gioia qhov yuam kev puas tuaj yeem pom tias yog ib qho kev ceeb toom rau lwm tus neeg ua lag luam?

Yog lawm, Ted Gioia qhov yuam kev $ 6 lab yog qhov ceeb toom tias txawm tias cov tub ua lag luam muaj peev xwm ua rau raug nqi ntau. Nws hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev nqis peev mus sij hawm ntev thiab qhov tshwm sim ntawm kev muag khoom ntxov dhau.

4. Dab tsi yuav kawm tau los ntawm Ted Gioia qhov kev paub nrog Apple Tshuag?

Ted Gioia qhov kev paub qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev paub txog tus nqi thiab kev loj hlob ntawm lub tuam txhab, txawm tias lub sijhawm nyuaj. Nws qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev nyob twj ywm thiab tsis ua rau lub sijhawm luv luv.