Cov cuab yeej tshiab los xav txog kev hloov kho rau lub caij so so no

Lub caij so yog lub sijhawm zoo tshaj plaws los txhim kho koj cov khoom siv, coj kom zoo dua ntawm kev muag khoom, thiab kho koj tus kheej lossis koj cov neeg koj hlub mus rau cov thev naus laus zis tshiab. Txawm hais tias koj yog tus neeg siv Apple tsis txaus siab lossis tus neeg nyiam hauv Android, muaj cov kev xaiv zoo siab muaj nyob rau xyoo no uas tsim nyog xav txog.

iPhone 15: Qhov zoo tshaj plaws iPhone rau cov neeg siv feem ntau

Lub iPhone 15 yog qhov kev xaiv zoo rau cov neeg siv iPhone tab tom nrhiav kev hloov kho tshiab. Tej zaum nws yuav yog thawj tiam nrog USB-C, uas txhais tau hais tias koj yuav tau hais lus zoo rau cov Lightning cables, tab sis nws muaj kev rov ua dua tshiab thiab rov ua dua tshiab. Nrog ntau yam xim xaiv los ntawm thiab tshiab-gen iPhone nta zoo li Emergency SOS ntawm satellite thiab ntse Dynamic Island, iPhone 15 yog qhov kev xaiv zoo.

Pixel 8: Xov tooj me me nrog kev ua haujlwm loj

Yog tias koj nkees ntawm nqa ib lub xov tooj loj, loj, Pixel 8 tsim nyog xav txog. Tej zaum nws yuav me me dua li nws cov thawj coj, tab sis nws ntim cov punch nrog nws tus tshiab Google Tensor processor thiab AI-enabled photo edits. Ntxiv rau, nrog Google txoj kev cog lus rau xya xyoo ntawm kev hloov tshiab hauv Android, koj tuaj yeem tso siab tau tias koj lub xov tooj yuav nyob twj ywm rau xyoo tom ntej.

AirPods Pro nrog USB-C: Qhov zoo tshaj plaws Earbuds koj tuaj yeem muab khoom plig

Hloov kho koj lub suab nrog AirPods Pro nrog USB-C. Txawm tias muaj cov qauv tshiab ntawm lub qab ntug, AirPods Pro muaj cov yam ntxwv zoo li MagSafe Charging thiab USB-C sib raug zoo uas ua rau lawv xaiv zoo. Hais goodbye rau koj cov qub, crackling earbuds thiab txaus siab rau qhov yooj yim ntawm cov kev xav wireless no.

Sonos Era 300: Qhov zoo tshaj plaws AirPlay-Compatible Bluetooth Speaker

Rau cov neeg uas nyiam qhov yooj yim ntawm AirPlay, Sonos Era 300 yog qhov zoo ntxiv rau txhua lub tsev. Nrog rau XNUMX tus neeg tsav tsheb tau muab tso rau hauv qhov chaw zoo tshaj plaws rau kev nthuav tawm suab nrov, tus hais lus Bluetooth no yuav ua rau koj chav nrog cov suab paj nruag zoo. Ntxiv rau, nws tau sib xws nrog Amazon Alexa rau kev tswj hwm hauv tsev yooj yim.

Pixel Tablet: Qhov zoo tshaj plaws uas tsis yog-Apple ntsiav tshuaj tsim nyog tau txais

Google's Pixel Tablet tshiab yog ntau yam khoom siv uas tuaj yeem siv rau kev ua haujlwm, kev ua si, lossis ua tus tswj hwm hauv tsev ntse. Nrog nws cov kev txhim kho hauv software thiab ntau yam kev siv, nws yog qhov kev xaiv zoo rau cov uas tab tom nrhiav rau cov ntsiav tshuaj uas tsis yog Apple.

Kua Watch Series 9: Lub Smartwatch tsim nyog hloov kho rau

Cov neeg siv Apple Watch yuav zoo siab nrog cov yam ntxwv ntawm Series 9. Nrog rau ob lub kais taw rau kev siv ib txhais tes yooj yim thiab offline Siri cov lus txib, lub smartwatch no coj kev yooj yim rau koj lub dab teg. Hloov mus rau Series 9 kom muaj kev sib haum xeeb thiab txhim kho kev paub.

Apple Pencil nrog Slide-Out USB-C: Ib Stylus rau tus kws kos duab hauv koj lub neej

Yog tias koj paub ib tus neeg nyiam kos duab digital, Apple Pencil 3 yog qhov yuav tsum muaj. Nrog rau qhov yooj yim ntxiv ntawm USB-C, kev them nyiaj yuav yooj yim dua li qhov qub. Muab khoom plig ntawm kev ua kom zoo dua thiab muaj txiaj ntsig zoo nrog Apple Pencil.

Txhim kho koj qhov kev ua si thev naus laus zis no lub caij so nrog cov khoom siv saum toj kawg nkaus. Txawm hais tias koj yog tus nyiam iPhone lossis nyiam Android, muaj qee yam rau txhua tus ntawm cov npe no. Kho koj tus kheej los yog xav tsis thoob rau koj cov neeg koj hlub nrog cov khoom siv thev naus laus zis tshiab thiab zoo tshaj plaws. Zoo siab yuav khoom!