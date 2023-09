Kev Tshawb Nrhiav Tshiab: Pampaphoneus biccai, Tus Tsiaj Loj Tshaj Plaws ntawm nws lub sijhawm

Hauv kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm nyob rau hauv Zoological Journal of the Linnean Society, ib pab neeg tshawb fawb thoob ntiaj teb tau ua qhov kev tshawb pom uas xav tsis thoob. Lawv tau pom cov pob txha khaws cia zoo tshaj plaws ntawm 265 lab-xyoo-laus hom hu ua Pampaphoneus biccai hauv thaj chaw deb nroog São Gabriel, yav qab teb Brazil.

Pampaphoneus biccai, uas yog cov kws kho mob thaum ntxov hu ua dinocephalians, yog tus neeg noj nqaij loj tshaj plaws thiab nqhis dej ntau tshaj plaws ntawm nws lub sijhawm, dominating South America 40 lab xyoo ua ntej dinosaurs. Cov pob txha muaj xws li tag nrho pob txha taub hau thiab pob txha pob txha, muab kev pom zoo rau nws cov morphology.

Dinocephalians yog ib pawg loj ntawm cov tsiaj loj hauv av uas tau vam meej hauv thaj av ua ntej qhov kev tshwm sim loj tshaj plaws hauv ntiaj teb. Pampaphoneus biccai yog ib tug tswv cuab ntawm pab pawg no, uas muaj cov pob txha tuab tuab, muab lawv lub npe, uas txhais ua "lub taub hau txaus ntshai" hauv Greek. Thaum dinocephalis paub zoo hauv South Africa thiab Russia, qhov kev tshawb pom no ua rau Pampaphoneus biccai tsuas yog hom tsiaj hauv Brazil.

Cov pob txha tau pom nyob rau hauv nruab nrab Permian pob zeb, thaj chaw uas cov pob txha tsis tshua muaj tab sis feem ntau ua rau muaj kev xav tsis thoob. Qhov kev tshawb pom ntawm lub pob txha taub hau Pampaphoneus tshiab yog qhov tseem ceeb rau kev paub qhov txawv ntawm nws cov txheeb ze Lavxias thiab nthuav peb txoj kev paub txog tus tsiaj ntxim nyiam no.

Tus tshiab Pampaphoneus pob txha yog pob txha taub hau thib ob puas tau pom hauv South America, thiab nws loj dua thiab khaws cia zoo dua li thawj. Nws qhov loj me thiab kev kho hniav qhia tias nws ua si tib lub luag haujlwm ecological li niaj hnub miv loj, nrog cov hniav ntse ntse yoog rau kev ntes cov tsiaj. Nws yog tus kws tshaj lij uas muaj peev xwm pub zaub mov rau cov tsiaj me thiab nruab nrab, thiab nws qhov tom tau muaj zog txaus los zom cov pob txha, zoo ib yam li niaj hnub hyenas.

Cov kws tshawb fawb kwv yees tias cov neeg Pampaphoneus loj tshaj plaws tuaj yeem ncav cuag ze li peb meters ntev thiab hnyav li 400kg. Nws ntseeg hais tias nws muaj peev xwm prey suav nrog me me dicynodont Rastodon thiab loj amphibian Konzhukovia, uas kuj tau txheeb xyuas nyob rau hauv tib cheeb tsam.

Qhov kev tshawb pom no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm Brazil cov ntaub ntawv fossil thiab muab kev nkag siab zoo rau hauv zej zog cov qauv ntawm thaj av ecosystems ua ntej qhov kev tshwm sim loj tshaj plaws hauv keeb kwm, uas tau tshem tawm 86% ntawm cov tsiaj tsiaj thoob ntiaj teb. Kev khaws cia zoo kawg nkaus ntawm pob txha pob txha muab ib qho kev pom rau yav dhau los thiab ua rau peb nkag siab txog lub neej prehistoric hauv ntiaj teb.

