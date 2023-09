Zoom Raises Antitrust Kev txhawj xeeb txog Microsoft tus cwj pwm

By

Zoom Video Communications Inc. tau tshaj tawm nws cov kev txhawj xeeb txog kev iab liam tus cwj pwm tsis sib haum xeeb los ntawm Microsoft Corp. hauv kev sib tham nrog cov tswj hwm los ntawm Asmeskas, European Union, thiab lwm yam kev txiav txim. Raws li ib tug neeg paub txog qhov teeb meem, Zoom tau muaj kev sib tham nrog US Tsoom Fwv Teb Chaws Trade Commission nrog rau kev sib tw tswj hwm los ntawm EU, UK, thiab lub teb chaws Yelemees xyoo dhau los.

Ib qho ntawm cov kev txhawj xeeb tseem ceeb uas tau tsa los ntawm Zoom yog tias Microsoft ua qhov tseem ceeb rau nws cov Teams videoconferencing software los ntawm cov nqi bundling thiab cov khoom tsim. Lub tuam txhab sib cav hais tias tus cwj pwm no ua rau Microsoft muaj qhov tsis ncaj ncees hauv kev ua lag luam. Microsoft twb tau raug tshuaj xyuas los ntawm EU tus saib xyuas kev sib tw, uas tab tom tshawb xyuas seb nws txoj kev khi ntawm Pab Pawg nrog Microsoft 365 thiab Office 365 ua txhaum txoj cai tiv thaiv kev ntseeg.

Hauv kev teb rau qhov kev tsis txaus siab uas tau ua los ntawm Slack peb xyoos dhau los, Microsoft tsis ntev los no tau tshaj tawm tias nws yuav unbundle Teams hauv Tebchaws Europe pib txij lub Kaum Hli 1. Lub Tebchaws Yelemees Lub Chaw Haujlwm Tseemfwv Cartel kuj tau tshaj tawm kev sojntsuam rau Microsoft thaum Lub Peb Hlis los tshawb xyuas nws cov kev coj ua thiab muaj peev xwm tiv thaiv kev sib tw.

Cov tub ceev xwm hauv Teb Chaws Asmeskas thiab UK kuj tau pib nug cov kev pabcuam huab, thaj chaw uas Microsoft's Azure yog tus neeg tseem ceeb. Cov kev tshawb fawb no tsom los txiav txim seb qee yam kev coj ua los ntawm Microsoft, Amazon.com Inc., thiab Alphabet Inc. txwv kev tsim kho tshiab hauv kev lag luam.

Txawm hais tias Teams yog Zoom thawj tus neeg sib tw, lub tuam txhab tau txwv tsis pub tham txog cov teeb meem no rau pej xeem mus txog rau tam sim no. Thaum lub sij hawm Goldman Sachs Communacopia thiab Technology Conference, Zoom CEO Eric Yuan tau hu rau FTC los tshuaj xyuas Microsoft cov kev coj ua bundling thiab hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev ncaj ncees hauv kev sib tw.

Raws li Zoom txuas ntxiv nthuav dav nws cov kev pabcuam rau kev lag luam tshaj li videoconferencing, nws nrhiav kev daws teebmeem kev ntseeg siab thiab ua kom muaj kev sib tw ncaj ncees hauv kev ua lag luam.

Qhov chaw:

- Bloomberg