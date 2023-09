Lub luag haujlwm ntawm Young Computer Clubs hauv Cuba's Technological Development

By

Cov Hluas Computer thiab Electronics Clubs hauv tebchaws Cuba tab tom ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv lub tebchaws txoj kev txhim kho thev naus laus zis thiab muab cov ntaub ntawv xov xwm thiab kev sib txuas lus thev naus laus zis hauv thaj chaw deb. Cov chaw no tau pib tsim nyob rau hauv kev coj noj coj ua ntawm Fidel Castro nrog lub hom phiaj ntawm kev sib txuas cov kev faib digital thiab coj cov thev naus laus zis mus rau txawm tias feem ntau nyob hauv lub tebchaws.

Tus Thawj Kav Tebchaws Manuel Marrero lees paub qhov tseem ceeb ntawm cov koom haum no hauv cov txheej txheem ntawm kev lag luam nyiaj txiag, uas suav nrog kev nkag mus rau kev pabcuam hauv tuam txhab nyiaj rau cov pej xeem Cuban. Cov Hluas Computer Clubs yog qhov tseem ceeb hauv cov txheej txheem no thaum lawv muab kev cob qhia thev naus laus zis thiab kev sib txuas rau cov menyuam yaus, cov hluas, thiab cov neeg laus.

Cov koom haum no, uas tau nthuav dav thoob plaws lub tebchaws, muaj ntau yam kev pabcuam. Lawv muab kev sib txuas hauv is taws nem los ntawm wifi, tsim qhov chaw rau kev ua si, pab txhawb cov ntaub ntawv digitalization, thiab muab ntau yam kev pabcuam thev naus laus zis. Tsis tas li ntawd, cov koom haum muab kev cob qhia tshwj xeeb rau cov menyuam yaus uas muaj peev xwm tshwj xeeb, kom ntseeg tau tias txawm tias cov tswvcuab uas muaj kev cuam tshuam loj tshaj plaws hauv zej zog tuaj yeem tau txais txiaj ntsig los ntawm cov peev txheej no.

Tshaj li lawv cov kev pabcuam tam sim ntawd, Cov Hluas Computer thiab Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob kuj tseem pab txhawb rau lub teb chaws cov kev pabcuam tswv yim, xws li e-tsoomfwv kev pib. Qhov no qhia tau hais tias lawv lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev nce qib kev paub txog thev naus laus zis thiab kev koom tes hauv thaj chaw digital.

Zuag qhia tag nrho, cov koom haum no tau hloov pauv lub neej los ntawm kev muab cov cuab yeej thev naus laus zis thiab kev cob qhia rau txhua ntu hauv zej zog, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau thaj chaw deb. Lawv yog qhov tseem ceeb hauv kev txhawb nqa kev sib npaug ntawm kev nkag mus rau cov ntaub ntawv thiab kev sib txuas lus thev naus laus zis, txhawb nqa kev suav nrog digital, thiab tsav Cuba txoj kev vam meej.

