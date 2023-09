Kev hloov pauv cuam tshuam ntawm Digital Public Infrastructures hauv Is Nrias teb

India's Digital Public Infrastructures (DPIs) tau txais kev qhuas thoob ntiaj teb los ntawm World Bank rau lawv qhov kev hloov pauv hauv kaum xyoo dhau los. Cov ntaub ntawv World Bank, npaj los ua ib feem ntawm G20 Kev Sib Koom Tes Thoob Ntiaj Teb rau Kev Koom Tes Nyiaj Txiag, tau lees paub txog kev siv zog ntawm Narendra Modi-coj tsoomfwv hauv kev siv DPIs thiab hais txog lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm tsoomfwv txoj cai thiab kev tswj hwm hauv kev txhim kho thaj chaw no.

Ib qho ntawm qhov ua tau zoo tshaj plaws uas tau hais tseg hauv tsab ntawv ceeb toom yog Is Nrias teb kev nce qib sai hauv kev suav nyiaj txiag. Lub Jan Dhan Yojana (JAM) Trinity, uas suav nrog Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Aadhaar, thiab xov tooj ntawm tes, tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev nce nyiaj txiag suav nrog. Tsuas yog rau xyoo, Is Nrias teb tau tswj hwm kom nce nws cov nyiaj txiag suav nrog ntawm 25% hauv xyoo 2008 mus rau ntau dua 80% ntawm cov neeg laus. Qhov kev hloov pauv tseem ceeb no ua rau luv luv ntawm txoj kev mus rau kev suav nyiaj txiag txog li 47 xyoo, feem ntau yog los ntawm kev cuam tshuam ntawm DPIs.

Thaum DPIs ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ua tiav qhov kev ua tau zoo no, daim ntawv tshaj tawm kuj lees paub qhov tseem ceeb ntawm lwm qhov kev hloov pauv hauv ecosystem thiab cov cai. Cov no suav nrog kev cuam tshuam los tsim kom muaj kev cai lij choj thiab kev tswj hwm ntau dua, cov cai hauv tebchaws los nthuav cov tswv cuab ntawm tus account, thiab kev siv Aadhaar rau kev txheeb xyuas tus kheej.

Is Nrias teb DPIs tsis tau tsuas yog hloov pauv pej xeem kev lag luam tab sis kuj tseem txhim kho kev ua haujlwm zoo rau cov koom haum ntiag tug. Cov Tuam Txhab Nyiaj Txiag Tsis Muaj Nyiaj Txiag (NBFCs) tau tshaj tawm cov txiaj ntsig zoo xws li 8% kev hloov pauv siab dua hauv SME qiv, 65% txo tus nqi depreciation, thiab 66% txo qis hauv kev tshawb nrhiav cov nuj nqis.

Zaj dab neeg ua tiav ntawm Is Nrias teb Kev Them Nyiaj Sib Koom Tes Sib Koom Tes (UPI) kuj tseem ceeb hauv tsab ntawv ceeb toom. Nyob rau lub Tsib Hlis 2023 ib leeg, muaj ntau dua 9.41 billion UPI kev lag luam muaj nqis txog li 14.89 trillion. Rau xyoo 2022-23, tag nrho tus nqi ntawm UPI kev lag luam ze li ntawm 50% ntawm Is Nrias teb cov npe GDP. UPI-PayNow kev sib txuas ntawm Is Nrias teb thiab Singapore, ua haujlwm thaum Lub Ob Hlis 2023, tau ua kom yooj yim dua, pheej yig dua, thiab pob tshab hla kev them nyiaj ntau dua, ua raws li G20 qhov tseem ceeb ntawm kev suav nyiaj txiag.

Hauv kev xaus, Is Nrias teb DPIs tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ua kom muaj kev suav nyiaj txiag thiab hloov pauv ob qho tib si pej xeem thiab ntiag tug. Kev siv zog digitization, ua ke nrog kev txhawb nqa cov cai thiab cov cai, tau txhawb nqa Is Nrias teb txoj kev vam meej nyob rau hauv ib feem ntawm lub sijhawm nws yuav muaj kev coj noj coj ua. Kev vam meej ntawm kev pib zoo li JAM Trinity thiab UPI qhia lub zog ntawm digital infrastructure hauv kev tsav tsheb kev lag luam thiab kev koom nrog.

Qhov chaw:

- Cov ntaub ntawv World Bank tau npaj ua ib feem ntawm G20 Kev Koom Tes Hauv Ntiaj Teb rau Kev Koom Tes Nyiaj Txiag