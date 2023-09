Lub Phenomenon ntawm Wordle: Cov Lus Qhia, Cov Lus Qhia, thiab Cov Tswv Yim rau Kev daws

Wordle, qhov kev ua si nrov lo lus twv, tau coj lub ntiaj teb los ntawm cua daj cua dub. Keeb kwm tsim los ua khoom plig rau nws tus khub los ntawm tus kws tshaj lij Josh Wardle, nws tau dhau los ua qhov tshwm sim thoob ntiaj teb nrog ntau txhiab tus neeg ua si thoob ntiaj teb. Nws cov koob meej tau coj mus rau kev tsim cov ntawv sib txawv xws li Squabble, Heardle, Dordle, thiab Quordle.

Wordle txoj kev vam meej tau ua rau nws tau txais los ntawm New York Times, thiab nws txawm tau txais kev saib xyuas ntawm TikTok, nrog cov neeg tsim tawm nyob-kwj lawv cov gameplay. Qhov kev ua si txoj kev vam meej yog nyob rau hauv nws txoj kev simplicity thiab ntxiv qhov xwm txheej.

Txawm hais tias ntau tus neeg ua si xav paub cov lus teb rau Wordle puzzle ntawm lub hnub, lwm tus nyiam daws nws tus kheej. Rau cov neeg uas tab tom nrhiav cov lus qhia, cov lus qhia, thiab cov tswv yim, muaj ob peb yam uas yuav tsum nco ntsoov.

Thaum xaiv ib lo lus pib, nws raug nquahu kom xaiv ib lo lus uas muaj ob lub suab sib txawv thiab cov cim zoo ib yam li S, T, R, lossis N. Qhov kev tawm tswv yim no yuav pab cov players txheeb xyuas qhov kev daws sai dua.

Tsis ntev los no, Wordle puzzle archive, uas tau siv los siv tau rau txhua tus, tau raug tshem tawm ntawm qhov kev thov ntawm New York Times. Nws tsis paub meej tias vim li cas qhov kev txiav txim siab no tau txiav txim siab, tab sis nws muaj kev txwv tsis pub nkag mus rau cov kev sib tw dhau los.

Wordle kuj tau qhia txog Hard Mode rau cov players nrhiav kev sib tw ntau dua. Txawm hais tias qhov kev nkag siab tias qhov kev ua si tau dhau los ua nyuaj, nws tseem nyob rau tib theem ntawm kev nyuaj ib yam li thaum nws pib ua ntej.

Qee zaum, Wordle tau tso cai ntau cov lus teb rau ib qho kev sib dhos, uas yog kev tawm mus los ntawm nws qhov kev coj ua ib txwm lees txais tsuas yog ib qho kev daws teeb meem ib hnub. Qhov kev hloov pauv no tau ua tiav tom qab New York Times tau txais qhov kev ua si thiab qhia nws tus kheej cov npe. Txhawm rau kom tsis txhob muaj kev ntxhov siab, nws raug nquahu kom rov kho koj tus browser ua ntej pib qhov kev sib tw tshiab.

Hnub no cov lus teb Wordle, tau tshaj tawm raws li "WHISK," qhia txog qhov kev ua si tsis muaj kev cia siab thiab qhov kev sib tw uas nws tshwm sim. Txawm li cas los xij, cov neeg ua si yuav tsum tsis txhob poob siab, vim tias qhov kev sib tw tshiab tos lawv tag kis, nrog rau cov lus qhia ntxiv thiab cov lus qhia kom ua tiav.

