Windows 10 Cov Kev Hloov Kho Tshiab Tshaj Tawm Tshaj Tawm rau Chaw Nyob Qhov Teeb Meem Kev Ruaj Ntseg

By

Microsoft tsis ntev los no tau tshaj tawm ob qhov kev hloov kho tshiab, KB5030211 thiab KB5030214, rau ntau qhov sib txawv ntawm Windows 10 suav nrog 22H2, 21H2, thiab 1809. Cov kev hloov tshiab no yog qhov tseem ceeb rau kev kho cov teeb meem uas twb muaj lawm hauv kev khiav hauj lwm thiab yog ib feem ntawm lub Cuaj Hlis 2023 Patch Tuesday tso tawm.

Txhawm rau kom ntseeg tau tias cov kev hloov tshiab no tau teeb tsa seamlessly, Microsoft tau ua rau lawv muaj rau kev teeb tsa tsis siv neeg. Txawm li cas los xij, cov neeg siv kuj tuaj yeem nruab qhov hloov tshiab manually los ntawm kev nkag mus rau ntu Windows Update hauv Chaw thiab xaiv 'Xaiv rau Hloov Kho Tshiab.'

Lub Cuaj Hlis KB5030211 hloov tshiab qhia ob peb yam tseem ceeb. Ua ntej, nws suav nrog Windows Backup app tshiab uas tso cai rau cov neeg siv los tswj lawv cov apps thiab cov ntaub ntawv kom zoo, muab lub peev xwm rov qab tau lawv tom qab lub sijhawm. Tsis tas li ntawd, qhov kev hloov tshiab no txhim kho qhov chaw tshawb nrhiav qhov muaj peev xwm ntawm Windows 10, muab cov neeg siv nrog huab cua raug, xov xwm, thiab cov ntaub ntawv tsheb khiav.

Tsis tas li ntawd, Microsoft tau tshaj tawm cov ntawv ceeb toom rau Microsoft account ntawm Start menu, ua kom yooj yim pom thiab tswj cov ntawv ceeb toom. Qhov kev hloov tshiab no tseem hais txog cov teeb meem cuam tshuam nrog kev hloov pauv hauv nruab hnub nrig hauv cov neeg Ixayees thiab kho cov teeb meem nrog lub thawv tshawb nrhiav.

Ib qho kev txhim kho tseem ceeb hauv cov kev hloov kho tshiab no muaj feem cuam tshuam nrog Pawg Txoj Cai Pabcuam. Yav dhau los, qhov kev pabcuam yuav tos 30 vib nas this rau lub network kom muaj, ua rau qeeb hauv txoj cai ua haujlwm. Nrog rau qhov hloov tshiab tshiab, qhov teeb meem no tau raug daws, ua kom muaj kev ua tiav txoj cai tsis raug ncua.

Tsis tas li ntawd, muaj kev txhim kho rau cov teeb meem synchronization. Yav dhau los, txawm tias lub toggle tau qhib rau syncing nqis ntawm nplooj ntawv thaub qab Windows hauv Chaw app, cov chaw yuav tsis synchronize zoo. Qhov hloov tshiab kawg no kho qhov teeb meem no, txhim kho tag nrho cov neeg siv kev paub.

Hauv cov ntsiab lus, qhov tsis ntev los no tau tso tawm Windows 10 kev hloov kho tshiab, KB5030211 thiab KB5030214, coj ntau yam tshiab thiab kho qhov tseem ceeb rau lub operating system. Cov kev hloov tshiab no hais txog kev ruaj ntseg tsis zoo thiab txhim kho tag nrho cov kev ua tau zoo ntawm Windows 10. Nws raug nquahu kom cov neeg siv nruab cov kev hloov tshiab no kom ntseeg tau tias lawv cov kab ke ruaj ntseg thiab ua kom zoo dua qub.

Qhov chaw:

- Microsoft

– Windows Update Settings