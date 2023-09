New Badge System hauv NBA 2K24 Tau txais Backlash los ntawm Gamers

By

Qhov nyuam qhuav tso tawm NBA 2K24 tau tshaj tawm cov ntawv cim tshiab hauv MyCareer hom, thiab nws tsis tau txais kev txais tos los ntawm cov neeg ua si. Yav dhau los, gamers muaj peev xwm xaiv cov paib twg los ua haujlwm thiab maj mam txhim kho nws mus rau qib siab dua. Txawm li cas los xij, xyoo no, qhov kev ua si tshem tawm qhov kev ywj pheej thiab xav kom cov neeg ua si ua tau zoo hauv txhua yam ntawm qhov kev ua si. Kev ua tsis tiav yuav ua rau cov paib rov qab, qhov twg cov paib ua haujlwm tau txo qis.

NBA 2K streamer Chris Smoove qhia nws qhov kev ntxhov siab nrog cov txheej txheem tshiab hauv YouTube video, muab piv rau txoj haujlwm uas cov players xav tias raug yuam ua haujlwm tshwj xeeb. Nws thuam qhov tsis muaj tus neeg ua haujlwm lub koomhaum thiab qhov kev ua si lub siab xav rov pib dua. Smoove cov kev xav echo cov neeg ntawm ntau lwm gamers uas xav tias cov cim npe tshiab yog qhov tsis zoo thiab coj mus deb ntawm kev lom zem ntawm qhov kev ua si.

Hauv NBA 2K, cov neeg ua si feem ntau siv nyiaj tiag hauv ntiaj teb ntawm cov txiaj ntsig hauv kev ua si, hu ua VC, txhawm rau txhim kho lawv cov neeg ua si zoo li thiab yuav cov kev txawj hloov kho tshiab. Txawm li cas los xij, nrog cov ntawv cim tshiab, nws dhau los ua qhov tsis txaus ntseeg los nqis peev nyiaj tiag hauv cov kev hloov kho tshiab no. Lub kaw lus yuam cov neeg ua si ua qhov tseem ceeb ntawm qhov kev ua si zoo sib xws tsis yog ua si raws li lawv nyiam. Qhov kev hloov pauv no tsis tau txais txiaj ntsig los ntawm cov neeg ua si xws li uas tam sim no tuaj yeem txav mus rau lwm hom kev ua si, xws li MyTeam.

Cov kiv cua ntawm NBA 2K cia siab tias cov neeg tsim khoom yuav daws cov teeb meem no thiab tso tawm ib thaj los kho cov teeb meem nrog cov cim tshiab. MyCareer hom feem ntau yog hom nrov tshaj plaws hauv qhov kev ua si, thiab cov kab ke tam sim no ua rau muaj kev ntxhov siab ntawm cov players. Raws li qhov kev ua si hloov zuj zus thiab hloov tshiab tau dov tawm, nws tseem yuav pom tias cov neeg tsim khoom yuav teb li cas rau cov lus tawm tswv yim thiab txhim kho kev txhim kho kev ua si.

