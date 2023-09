Yuav ua li cas Footballers' Diets tau hloov zuj zus nyob rau hauv 50 xyoo dhau los

By

Daniel Nisbet, Football Association of Wales National Youth Teams 'tus thawj coj ua tau zoo, piav qhia tias cov neeg ncaws pob cov zaub mov tau hloov pauv li cas hauv 50 xyoo dhau los. Yav dhau los, tsis tshua muaj kev cuam tshuam txog kev noj haus, nrog cov neeg ua si tau noj tshais Askiv ib txwm ua ntej kev sib tw. Txawm li cas los xij, txij li thaum nruab nrab-1990s, khoom noj khoom haus tau dhau los ua ib qho tseem ceeb ntawm tus neeg ua si npaj rau kev ua si.

Niaj hnub no, cov koom haum ncaws pob ntiav cov kws kho mob noj zaub mov uas npaj cov zaub mov ntawm cov neeg ua si hauv kev ua haujlwm zoo. Cov pluas noj no yog tsim los rau txhua tus neeg ua si qhov kev xav tau, nyob ntawm seb lawv xav ua kom tiav. Cia peb ua tib zoo saib seb cov neeg ua si noj zaub mov tau hloov pauv li cas xyoo dhau los.

Noj tshais

Yav dhau los, cov neeg ncaws pob yuav muaj kev sib tw ua ntej ua ntej lossis ib lub tais ntawm qab zib-coated cereals zoo li Frosties kom tau txais lub zog rau hauv lawv lub cev. Niaj hnub no, players muaj omelettes nrog spinach, nceb, txiv lws suav, thiab avocado rau pluas tshais. Qhov tseem ceeb tam sim no yog kev noj cov protein kom txaus, nrog rau cov qe muab cov protein tseem ceeb rau kev kho cov leeg nqaij thiab rov zoo.

Noj su

Yav dhau los, cov neeg ncaws pob tau noj ntau cov nqaij liab, xws li steak, burgers, lossis spaghetti bolognese. Niaj hnub no, cov players tau qhia kom muaj ob feem ntawm nqaij qaib mis, ob feem ntawm cov qos yaj ywm qab zib, thiab ob hom zaub. Carbohydrates los ntawm pasta thiab mov yog cov roj zoo dua li qos yaj ywm vim tias lawv muaj ntau carbs. Nyob rau hnub ua ntej kev sib tw, ceev ceev-tso carbohydrates zoo li cov nplej zom tau pom zoo.

Khoom noj txom ncauj

Yav dhau los, cov neeg ua si yuav muaj cov txiv kab ntxwv ntawm ib nrab ntawm lub sijhawm lossis noj jelly taum kom lub zog ceev. Niaj hnub no, cov neeg ua si tau paub ntau dua ntawm lawv lub cev muaj pes tsawg leeg thiab xaiv cov protein rov qab shakes lossis txiv ntoo ua khoom noj txom ncauj. Hnub ua ntej kev sib tw, lawv tuaj yeem haus dej haus carbohydrate, xws li Gatorade lossis Lucozade.

noj hmo

Tom qab kev ua si, cov neeg ua si tau siv ntses thiab chips rau kev ntaus cov protein thiab lub zog-muab carbs, tab sis qhov no tau steeped hauv cov rog tsis zoo. Niaj hnub no, cov neeg ua si muaj cov ntses salmon nrog ob feem ntawm cov nplej xim av thiab ob zaub. Ua ntej kev sib tw, lawv thauj cov nplej dawb thiab mov, vim cov no yog lub cev roj rau lub zog.

Haus dej cawv

Kev haus cawv ib zaug yog ib feem ntawm kev ncaws pob, nrog cov players muaj pint ua ke tom qab kev sib tw. Txawm li cas los xij, tam sim no paub tias cawv ua rau rov qab los thiab cuam tshuam cov as-ham. Niaj hnub no, haus dej yog tshwj tseg rau lub sijhawm tshwj xeeb nkaus xwb, thiab cov neeg ua si tsis txhob haus cawv ib nrab lub lis piam yog tias lawv muaj kev ua si los txog.

Zuag qhia tag nrho, cov neeg ncaws pob cov zaub mov tau dhau los ua qhov kev hloov pauv tseem ceeb hauv xyoo dhau los, nrog rau kev tsom mus rau ntau dua ntawm cov phiaj xwm kev noj haus ntawm tus kheej thiab qhov tseem ceeb ntawm kev noj cov zaub mov zoo kom ua tau zoo.

Qhov chaw:

- Daniel Nisbet, Football Association of Wales National Youth Teams 'tus thawj coj ua tau zoo