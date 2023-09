Overcoming Obstacles nyob rau hauv qhov kev siv ntawm Digital Therapeutics

Nyob rau xyoo 2023 PBMI Lub Rooj Sib Tham Hauv Lub Tebchaws, ib lub rooj sib tham ntawm cov kws kho mob tsis yog kws kho mob tau hais txog cov teeb meem uas cuam tshuam lawv kev koom ua ke rau hauv kev kho mob tseem ceeb. Cov teeb meem no suav nrog kev tsis muaj tus lej sau nqi, tsis muaj kev tsim qauv, thiab ntau tus neeg muaj feem cuam tshuam rau kev txiav txim siab. Tsis tas li ntawd, cov kws kho mob tau lees paub qhov yuav tsum tau tsim cov qauv pov thawj, ua tib zoo xav txog cov neeg mob, thiab hloov qhov kev nkag siab ntawm cov txiaj ntsig tshuaj noj dab tsi.

Nate Harold, R.Ph., Pharm.D., los ntawm MedOne Rx, tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev qhia meej tias cov txiaj ntsig ntawm kev sau ntawv tsis txwv rau cov tshuaj. Nws hais ntxiv tias cov txiaj ntsig ntawm kev sau tshuaj yog txhawm rau ua kom tau txais txiaj ntsig zoo hauv kev kho mob ntawm tus nqi pheej yig, uas tuaj yeem ua tiav los ntawm kev kho digital, cov cuab yeej siv, kev txhawb nqa, lossis kev pabcuam kev noj qab haus huv.

Andy Molnar, CEO ntawm Digital Therapeutics Alliance, tau hais txog qhov tsim nyog ntawm kev tsim cov pov thawj txhawb kev kho mob digital. Nws hais txog cov lus qhia dav dav uas tsim los ntawm nws lub koom haum los pab cov tuam txhab lag luam thiab cov neeg them nyiaj hauv kev ntsuas cov kev kho digital. Thaum muaj kev cia siab txog lawv lub neej yav tom ntej, Molnar tau lees paub tias nws yuav siv sijhawm ntau xyoo rau cov kev kho mob digital los ua ib feem ntawm kev saib xyuas kev noj qab haus huv.

Michael Steelman, tus lwm thawj coj ntawm kev tswj hwm kev lag luam ntawm Dexcom, tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev txheeb xyuas cov neeg mob zoo rau kev kho digital thiab siv txoj hauv kev hloov pauv. Nws hais txog qhov piv txwv ntawm Calm, ib qho kev pw tsaug zog thiab kev xav tau muag ncaj qha rau cov neeg siv khoom. Steelman tau hais tias qhov zoo tshaj plaws kev lag luam tawm tswv yim sib txawv nyob ntawm seb cov kev kho digital tshwj xeeb.

Matt Alberico, MBA, los ntawm DarioHealth, hais txog qhov teeb meem ntawm kev nkag mus rau cov kev kho mob digital. Nws tshem tawm qhov kev xav tsis zoo uas nkag mus rau hauv smartphones yog qhov teeb meem, qhia tias qhov kev sib tw tiag tiag nyob hauv kev nkag mus rau Wi-Fi lossis kev siv cov ntaub ntawv. Alberico tau tawm tswv yim rau asynchronous platforms uas tso cai rau cov neeg mob koom nrog kev kho mob, kws kho mob, kws qhia, thiab cov platforms digital ntawm lawv qhov yooj yim. Nws kuj tseem hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev xa cov lus cog tseg ntawm kev koom tes thiab cov txiaj ntsig.

Cov kws tshaj lij tau lees paub txog cov teeb meem tam sim no ntsig txog Medicare cov nyiaj them rov qab rau pawg, cov lej them nqi, thiab cov qauv tsim rau kev kho digital. Lawv kuj tau sib tham txog cov teeb meem ntawm cov neeg muab kev pab txhawb nqa thiab kev xav tau kev kawm hauv zej zog cov kws kho mob. Tsis tas li ntawd, kev rov qab los ntawm kev nqis peev thiab kev tshawb fawb pov thawj hauv ntiaj teb tau pom tias yog qhov tseem ceeb rau cov neeg them nyiaj thiab cov neeg muag khoom xav txog.

Hauv kev xaus, thaum muaj ntau yam teeb meem los kov yeej, lub vaj huam sib luag qhia qhov kev cia siab txog yav tom ntej kev koom ua ke ntawm cov kev kho mob digital rau hauv kev kho mob niaj hnub. Nrog rau kev ua tib zoo xav txog cov neeg mob, cov ntaub ntawv pov thawj, cov tswv yim lag luam yooj yim, thiab daws cov kev txhawj xeeb, cov kws kho mob digital muaj peev xwm los hloov kho kev noj qab haus huv.

