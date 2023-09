Western Digital Muag Milpitas Campus rau $ 192.5 lab, nkag mus rau Leaseback Deal

California-based computer storage maker, Western Digital, tsis ntev los no tau ua tiav kev muag khoom thiab qiv rov qab nrog Blue Owl Capital rau nws lub chaw haujlwm Milpitas, R & D, thiab chaw tsim khoom. Lub tsev tsib lub tsev, nyob ntawm 901, 951, 1001, 1051, thiab 1101 Sandisk Drive, tau muag rau $ 192.5 lab, nrog Blue Owl ua tus yuav. Raws li ib feem ntawm daim ntawv cog lus, Western Digital tau kos npe rau 16-xyoo kev cog lus rau 37-acre qhov chaw uas txuas mus txog 2039.

Lub tsev kawm ntawv Milpitas, yav tas los lub hauv paus chaw tsim tshuaj paus ntawm flash-drive chaw tsim tshuaj paus SanDisk, tau txais los ntawm Western Digital nyob rau hauv 2016. Lub tsev kawm ntawv muaj xws li chaw ua hauj lwm, kev tshawb fawb-thiab-kev loj hlob cov chaw, thiab cov chaw tsim khoom, spanning tag nrho ntawm 580,322 square feet. Blue Owl, paub txog nws txoj kev tsom mus rau kev qiv rov qab, them $ 332 ib square feet rau cov cuab yeej.

Leaseback deals, xws li qhov no, tso cai rau cov tuam txhab lag luam los qhib cov nyiaj ntsuab uas khi rau hauv cov cuab yeej cuab tam. Qhov no tuaj yeem yog ib txoj hauv kev zoo los nrhiav nyiaj txiag yam tsis muaj kev muag khoom muag lossis tshaj tawm cov nuj nqis, tshwj xeeb tshaj yog thaum lub sij hawm cov paj laum siab dua lossis thaum lub tuam txhab cov nqi lag luam qis.

Western Digital tus nqi Tshuag tau ntsib kev hloov pauv, nce 37% xyoo no tab sis poob los ntawm 43% los ntawm nws qhov siab tshaj plaws nyob rau lub Plaub Hlis 2021. Lub tuam txhab kev lag luam peev tam sim no sawv ze li ntawm $ 14 billion. Nyob rau xyoo tas los no, Western Digital tau tshaj tawm qhov poob ntawm $ 1.3 billion. Nrog ib ncig ntawm $ 2 nphom hauv cov nyiaj ntsuab, lub tuam txhab ntsib $ 1.1 nphom hauv cov ntawv yuav tsum tau them rau xyoo tom ntej thiab tseem yuav them se rau $ 523 lab nyob rau lub quarter tam sim no.

Ib cag ntawm Milpitas lub tsev kawm ntawv, Western Digital tseem muaj nws lub chaw ua haujlwm hauv paus chaw nyob ntawm 5601 Great Oaks Pkwy hauv San Jose.

