Western Digital Launches SN770M NVMe SSD rau Chav Deck thiab ROG Ally

Western Digital tau qhia txog SN770M NVMe SSD, tshwj xeeb tsim rau cov khoom siv xws li Steam Deck thiab ROG Ally. Qhov me me M.2 2230 daim ntawv tsav tsheb tuaj hauv 500GB, 1TB, thiab 2TB kev xaiv, muab cov neeg siv tes tuav nrog kev hloov pauv tseem ceeb.

Yav dhau los, hloov SSD hauv Steam Deck tau yooj yim, tab sis nrhiav M.2 2230 tsav yog qhov nyuaj. Cov tsav no tsis tshua muaj rau cov neeg siv khoom thiab tau pom ntau dua hauv Dell thiab Microsoft Surface laptops. Txawm li cas los xij, qhov xwm txheej tau txhim kho tsis ntev los no, nrog cov tuam txhab xws li Sabrent, Micron, Corsair, thiab Framework muab M.2 2230 tsav. Lub moj khaum kuj tau tso tawm nws tus kheej 2TB hloov kho tsav ua ntej xyoo no.

Western Digital txoj kev nkag mus rau hauv kev ua lag luam no yog kev txhim kho zoo rau kev ua si ntawm tes. Lawv cov tsav tsheb muaj qhov nrawm nrawm txog li 5,150 MB / s raws li PCIe Gen 4. 1TB version ntawm SN770M NVMe SSD muaj rau kev yuav khoom ntawm Western Digital lub khw online thiab Best Buy rau $ 109.99. 2TB version yog tshwj xeeb muaj nyob rau ntawm Best Buy rau $239.99.

Zuag qhia tag nrho, Western Digital's SN770M NVMe SSD muab cov kev daws teeb meem yooj yim rau gamers tab tom nrhiav kev txhim kho cia hauv lawv cov khoom siv tes. Qhov muaj ntawm cov tsav no los ntawm cov tuam txhab paub zoo txhim kho cov kev xaiv rau cov neeg siv khoom, ua kom yooj yim nrhiav kev hloov kho kom haum rau lawv cov khoom siv.

Qhov chaw:

- Tom Warren. (Lub Verge)