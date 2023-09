Tus kab mob COVID-19 tshiab tau kuaj pom hauv Minnesota, cov kws tshaj lij txhawj xeeb txog nws qhov cuam tshuam

By

Ib qho kev sib txawv ntawm COVID-19 tshiab tau kuaj pom hauv Minnesota, ua rau muaj kev txhawj xeeb ntawm cov kws tshaj lij txog nws qhov muaj feem cuam tshuam rau tus kabmob kis mus ntxiv. Qhov sib txawv, hu ua MN-2023, tau pom thawj zaug hauv kev tshawb fawb tsis ntev los no los ntawm cov neeg saib xyuas kev noj qab haus huv hauv zos. Txawm hais tias tseem muaj cov ntaub ntawv txwv tsis pub muaj txog qhov sib txawv, qhov kev tshawb pom ua ntej qhia tias nws yuav kis tau ntau dua thiab muaj peev xwm tiv taus qee yam kev kho mob thiab tshuaj tiv thaiv.

Nrog rau kev tshawb pom ntawm qhov hloov pauv tshiab no, cov neeg saib xyuas kev noj qab haus huv tau hais kom ceev faj thiab qhia cov pej xeem kom ua raws li COVID-19 cov txheej txheem kev nyab xeeb, xws li hnav lub qhov ncauj qhov ntswg, xyaum kev nyob sib nrug deb, thiab txhaj tshuaj tiv thaiv. Kev sib kis sai sai ntawm cov kev hloov pauv tshiab tau yog qhov tseem ceeb hauv kev muaj tus kabmob kis mus ntxiv thiab xav tau kev tiv thaiv tsis tu ncua.

Cov kws tshawb fawb tam sim no tab tom ua haujlwm los sau cov ntaub ntawv ntau ntxiv ntawm MN-2023 qhov sib txawv, suav nrog nws qhov muaj feem cuam tshuam rau kev mob hnyav thiab nws lub peev xwm los tiv thaiv kev tiv thaiv kab mob. Cov ntaub ntawv no yuav yog qhov tseem ceeb hauv kev taw qhia cov tswv yim kev noj qab haus huv rau pej xeem thiab ua kom muaj txiaj ntsig ntawm cov tshuaj tiv thaiv tam sim no thiab yav tom ntej.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias qhov sib txawv ntawm tus kab mob COVID-19 xav tias yuav tshwm sim txuas ntxiv vim tus kab mob txuas ntxiv mus thiab rov ua dua. Kev soj ntsuam thiab saib xyuas tsis tu ncua yog tsim nyog los txheeb xyuas thiab taug qab cov kev hloov pauv no, tso cai rau muaj kev cuam tshuam kev noj qab haus huv rau pej xeem raws sijhawm thiab kev hloov kho rau kev tiv thaiv.

Qhov chaw: CBS Minnesota

Cov Ntsiab Lus:

COVID-19: Tus kab mob ua pa tshwm sim los ntawm tus kabmob tshiab SARS-CoV-2, uas tau tshwm sim thawj zaug hauv Wuhan, Tuam Tshoj thaum xyoo 2019.

Variant: Ib hom kab mob tshiab lossis tus kab mob uas muaj cov yam ntxwv ntawm caj ces, uas tuaj yeem hloov pauv nws tus cwj pwm thiab cuam tshuam rau tib neeg.

Transmissible: Lub peev xwm ntawm tus kab mob kis tau los ntawm ib tus neeg mus rau lwm tus los ntawm kev sib cuag ncaj qha, cov dej ua pa, lossis qhov chaw muaj kab mob.

Kev Kho Mob: Kev kho mob lossis kev kho mob siv los txo lossis tswj cov tsos mob ntawm tus kab mob.

Cov tshuaj tiv thaiv: Cov tshuaj lom neeg uas ua rau lub cev tiv thaiv kab mob tiv thaiv kab mob tshwj xeeb, xws li COVID-19.

Kev soj ntsuam: Kev saib xyuas thiab sau cov ntaub ntawv hais txog kab mob tshwm sim thiab nthuav dav los qhia txog kev txiav txim siab txog kev noj qab haus huv rau pej xeem.

Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv: Cov tswv yim tau siv los tswj kev kis tus kab mob, xws li kev kaw cia, txwv kev mus ncig, thiab kev coj noj coj ua nruj.

