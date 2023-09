Tsheb muaj zog dua li puas tau: Tuned 911 Turbo S Outperforms Tshuag Porsche 918 Spyder

By

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no ntawm cov neeg nyiam tsheb, lub hwj chim yog huab tais, thiab lub tsheb niaj hnub no muaj zog dua puas tau. Qhov tseeb piv txwv ntawm qhov no yog 911 Turbo S, lub hwj chim ntawm txoj kev taug qab uas tau ntes cov xim ntawm cov neeg muag khoom tom qab nrhiav kom rho tawm ntau lub zog los ntawm tus qauv. Ib daim vis dis aus tau nthuav tawm qhia txog kev hloov kho 911 Turbo S mus rau lub taub hau-rau-lub taub hau hauv kev sib tw rub tawm tsam cov khoom lag luam Porsche 918 Spyder, qhia txog yuav ua li cas qhov sib txawv ntawm kev ua tau zoo tau nqaim ntawm ob lub tsheb.

Thaum nws los txog rau lub zog tsheb ciav hlau, 918 Spyder siv cov kab ke sib txuas. Nws ua ke nrog 4.6-liter ib txwm aspirated V8 cav nrog ob lub tshuab hluav taws xob, ib qho ntawm txhua lub qag. Qhov kev teeb tsa no ua rau tag nrho cov zis ntawm 887 horsepower thiab 944 phaus-taw ntawm torque. Ntawm qhov tod tes, 911 Turbo S tsis muaj hluav taws xob pab, tab sis nws tau txais kev sib tw me me los ntawm ES Motor. Nws twin-turbocharged 3.8-liter ca-650 cav muab 590 horsepower thiab 911 phaus-taw ntawm torque hauv Tshuag daim ntawv. Txawm li cas los xij, nrog kev hloov kho tshiab xws li intercoolers tshiab thiab cov khoom siv titanium tso tawm, qhov tuned 888 ua rau 737 horsepower thiab XNUMX phaus-taw ntawm torque.

Lwm yam uas cuam tshuam kev ua tau zoo yog qhov hnyav. Lub 911 Turbo S yog sib dua li 918 Spyder, hnyav 3,615 phaus piv rau hybrid 3,688 phaus. Ob lub tsheb muaj txhua lub log tsav tab sis siv cov gearbox sib txawv. 918 los nrog xya-ceev gearbox, thaum lub 911 yog nruab nrog yim-ceev PDK kis tau tus mob.

Kev sib tw sib tw ntawm ob tus qauv Porsche qhia qee qhov txiaj ntsig zoo. 918 Spyder ua tus thawj coj hauv thawj qhov kev sib tw, ntes 911 los ntawm kev xav tsis thoob thiab hla txoj kab tiav ua ntej. Txawm li cas los xij, hauv peb qhov kev sib tw hauv qab no, 911 Turbo S ruaj ntseg yeej, ua tiav lub quarter-mais kev sib tw hauv 9.7 vib nas this piv rau 918's 9.9 vib nas this. Lub 911 kuj ua tau zoo tshaj qhov hybrid hypercar hauv kev sib tw dov thiab txawm tias yeej qhov kev sim nres.

Porsche 918 Spyder tau suav hais tias yog lub tsheb txiav-ntug ib xyoo caum dhau los, khav theeb ua tau zoo thiab tus nqi siab. Txawm li cas los xij, qhov hloov kho 911 Turbo S tam sim no tuaj yeem ua tau zoo dua 918 rau ib feem ntawm tus nqi. Qhov no qhia txog kev nce qib txuas ntxiv hauv kev siv tshuab tsheb thiab kev muaj peev xwm ua tau zoo ntawm kev muag khoom tom qab.

Qhov chaw:

- Lub npe: Tsheb muaj zog dua li puas tau: Tuned 911 Turbo S Outperforms Tshuag Porsche 918 Spyder

- Source: [Thov muab lub hauv paus ntawm tsab xov xwm no]