Apple's Wonderlust Event Unveils New iPhone thiab Watch Models

Apple qhov kev cia siab heev "Wonderlust" tau pib hauv Asmeskas, nthuav tawm cov qauv tshiab iPhones thiab Apple Watch. Qhov kev tshwm sim lees paub ntau cov lus xaiv nyob ib puag ncig cov cuab yeej tshiab, thaum tseem nthuav tawm cov yam ntxwv tsis tau xav txog.

Ib qho kev tshaj tawm tseem ceeb yog Apple qhov kev hloov pauv ntawm kev sib txuas ntawm xob laim mus rau kev lag luam-tus qauv USB-C rau cov qauv nkag ntawm iPhone tshiab, iPhone 15. Qhov kev hloov pauv no ua raws li EU cov cai tshiab thiab yuav muaj peev xwm muab cov ntaub ntawv hloov pauv sai. Txawm li cas los xij, qhov ceev dua Version 3 USB-C tsuas yog muaj nyob rau ntawm iPhone 15 Pro thiab Pro Max.

Lwm qhov kev lees paub lus xaiv yog qhov txuas ntxiv ntawm "Digital Island" feature hla tag nrho iPhone kab. Lub iPhone 15 thiab 15 Plus tam sim no muaj lub "ntsuab" lossis lub ntsej muag animated rau lub koob yees duab thiab sensor notch nyob rau sab saum toj ntawm lub vijtsam. Cov yam ntxwv no tau txais cov lus pom zoo nrog iPhone 14 Pro thiab Pro Max, tab sis tam sim no muaj kev ua haujlwm tag nrho tshwj xeeb nrog Apple tus kheej cov apps.

Cov leaks txog iPhone 15 Pro thiab Pro Max qauv uas muaj qhov sib zog thiab muaj zog Titanium rooj plaub kuj ua pov thawj tias muaj tseeb, txawm hais tias tus nqi tseem zoo ib yam li cov qauv dhau los.

Hauv qhov kev xav tsis thoob, Apple tau nthuav tawm qhov tshiab hu ua Roadside Assist, uas txuas ntxiv nws cov ntawv nyeem-ntawm-satellite kev pabcuam. Muaj tsuas yog nyob rau hauv Teb Chaws Asmeskas koom tes nrog AAA, qhov kev pabcuam no tso cai rau cov neeg siv thov kev pabcuam ntawm txoj kev. Apple qhov kev nqis peev hauv satellite infrastructure rau nws cov ntawv nyeem-ntawm-satellite cov kev pabcuam tau txais txiaj ntsig zoo rau Asmeskas tuam txhab Globalstar.

Thaum lub sijhawm tshwm sim, Apple CEO Tim Cook tau qhia cov dab neeg ntawm cov tib neeg tau txais kev cawmdim los ntawm SOS ntawv-ntawm-satellite feature ntawm tus qauv iPhone 14 tam sim no. Cook kuj tau muab qhov hloov tshiab ntawm Apple Vision Pro yav tom ntej, cov cuab yeej sib xyaw-kev muaj tiag xav tias yuav tshaj tawm xyoo tom ntej.

Zuag qhia tag nrho, Apple's Wonderlust qhov kev tshwm sim tau xa tawm ntawm cov lus xaiv uas xav tau thaum nthuav tawm cov yam ntxwv tshiab uas qhia txog lub tuam txhab kev cog lus rau kev tsim kho tshiab thiab cov neeg siv kev paub.

Tau qhov twg los: Chris Keall, New Zealand Herald