Pov Thawj-Raws Li Kev Xyaum thiab Kev Hloov Kho ntawm Kev Tos Tsis Tau Kawm Txoj Haujlwm

Tsis Tau Tos Kawm, War Child's digital education program rau cov menyuam yaus cuam tshuam los ntawm kev tsis sib haum xeeb, ib txwm tau coj los ntawm cov pov thawj tshawb fawb. Txawm li cas los xij, txhawm rau txiav txim siab tiag tiag "cov pov thawj-raws li," kev cuam tshuam yuav tsum ua kom tau raws li qee yam. Los ntawm kev kawm loj hauv Uganda, Tsis Tau Txais Kev Kawm tam sim no tau ua tiav cov txheej txheem no, ua rau muaj kev hloov pauv zoo siab rau txoj haujlwm.

Kev xyaum ua pov thawj yog lub tswv yim hais tias kev ua haujlwm, xws li kev saib xyuas neeg mob, kev kawm, lossis kev txhawb siab rau cov menyuam yaus, yuav tsum ua raws li cov pov thawj scientific. Nws suav nrog kev siv cov txheej txheem tshawb fawb nruj los ua pov thawj qhov cuam tshuam ntawm kev cuam tshuam, tsis yog kev cia siab rau kev coj noj coj ua, kev xav, lossis kev paub ntawm tus kheej. Cov koom haum pab yuav tsum txaus siab tuav lawv tus kheej lub luag haujlwm kom ntseeg tau tias lawv tsis ua rau muaj kev phom sij ntau dua li qhov zoo.

Cov pov thawj-raws li txoj hauv kev pib nrog kev cuam tshuam los ntawm kev tshawb fawb txog kev tshawb fawb, xws li kev ntsuas qhov ua tau los yog kev sim ntsuas. Cov kev tshawb pom los ntawm cov kev tshawb fawb no yog siv los hloov kho thiab txhim kho txoj hauv kev yog tias lawv ua tsis tiav lossis tsis txaus. Yog tias qhov kev tshawb pom tau zoo, qhov kev cuam tshuam tau nce mus rau theem tom ntej ntawm kev ntsuas.

Tsis Tau Txais Kev Kawm tau dhau los ua qhov kev sim tswj hwm hauv Uganda dhau 18 lub hlis dhau los. Txoj kev tshawb no koom nrog 1507 cov menyuam los ntawm 30 lub tsev kawm ntawv hauv Isingiro District. Ib nrab ntawm cov tsev kawm ntawv tau hloov cov lus Askiv thiab lej tsis tu ncua nrog Can't Wait to Learn kom sib piv nws cov txiaj ntsig. Cov txiaj ntsig ntawm txoj kev tshawb no, yuav tsum tau luam tawm sai sai hauv phau ntawv xov xwm tshawb fawb, qhia tau tias Tsis Tau Txais Kev Kawm tsis yog ua tau zoo dua li kev kawm txuj ci tab sis kuj ua tau zoo tshaj plaws EdTech cov kev pab cuam siv nyob rau hauv cov chaw zoo sib xws.

Qhov kev sim no hauv Uganda ua kom muaj peev xwm Tos Tsis Tau Kawm raws li cov ntaub ntawv pov thawj ua tiav. Nws yog ib feem ntawm kev sau los ntawm 10 cov kev tshawb fawb tshawb fawb ua los ntawm War Child hauv cov teb chaws xws li Chad, Jordan, Lebanon, thiab Sudan txij li qhov kev pab cuam pib. Hauv Sudan, ib txoj kev tshawb nrhiav pom tias cov menyuam yaus txhim kho ze li ob npaug ntawm kev ua lej thiab ze li peb zaug hauv kev nyeem ntawv piv rau tsoomfwv txoj kev kawm rau cov menyuam kawm ntawv sab nraud.

Lub ntsiab lus tseem ceeb hauv Uganda no yog qhov pib ntawm Kev Tos Tsis Tau Kawm txoj kev taug kev. Raws li txoj hauv kev hauv cheeb tsam, qhov kev siv ntawm qhov kev pab cuam tau raug xa mus rau lub nroog hauv zos. Los ntawm kev sib qhia dab tsi ua haujlwm thiab yam tsis yog los ntawm kev tshawb fawb, Tsis Tau Txais Kev Kawm Lub hom phiaj los txhawb txoj kev vam meej ntawm kev muab kev kawm dawb, sib luag, thiab kev kawm zoo rau txhua tus menyuam yaus cuam tshuam los ntawm kev tsis sib haum xeeb.

Tsis Tau Txais Kev Kawm tau pib tsim nyob rau hauv Sudan hauv 2012 thiab txij li ntawd tau raug sim thiab siv nyob rau hauv ntau lub teb chaws. Nws tau mus txog ze li ntawm 100,000 tus menyuam yaus txog tam sim no, nrog rau kev cia siab rau kev loj hlob yav tom ntej.

