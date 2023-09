vivo X90 Pro Cov neeg siv hauv Is Nrias teb tam sim no tuaj yeem tso npe rau hauv Android 14 Saib ua ntej Program

By

Nco ntsoov vivo X90 Pro cov neeg siv hauv Is Nrias teb! Yog tias koj tsis tuaj yeem tos kom tau txais qhov saj ntawm Android 14 thiab vivo lub Funtouch OS 14 yav tom ntej, tam sim no koj muaj sijhawm los koom nrog hauv Android 14 Preview Program.

Txhawm rau tso npe rau hauv qhov program, xyuas kom meej tias koj vivo X90 Pro tab tom khiav firmware version 13.1.13.8.W30.V000L1 lossis siab dua. Tom qab ntawd, mus rau qhov Chaw> System Hloov Kho cov ntawv qhia zaub mov ntawm koj lub cuab yeej thiab nyem rau ntawm lub iav icon nyob rau sab xis saum toj kawg nkaus. Los ntawm qhov ntawd, nyem rau ntawm "Tsim version" thov rau qhov program. Kev lees txais rau hauv qhov kev zov me nyuam yuav tso cai rau koj los nruab Android 14-raws li Funtouch OS 14 ntawm koj lub cuab yeej los ntawm Chaw> System Upgrade menu. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias tsuas muaj 500 qhov chaw muaj, yog li koj yuav xav ua sai sai.

Txawm li cas los xij, nws tsim nyog hais tias qhov no yog beta software, yog li tej zaum yuav muaj kab thiab teeb meem uas tuaj yeem cuam tshuam rau koj qhov kev paub. Yog li ntawd, nws yog advisable kom tsis txhob txhim kho nws nyob rau hauv koj tus thawj ntaus ntawv. Yog tias koj txiav txim siab mus ntxiv, nco ntsoov khaws koj cov ntaub ntawv ua ntej tso npe. Yog tias koj muaj lus nug txog qhov kev zov me nyuam, koj tuaj yeem nrhiav cov lus teb hauv FAQs ntu uas tau muab ntawm no. Cov ntawv sau npe tau qhib lawm, thiab qhov hloov tshiab yuav raug tso tawm rau lub Cuaj Hlis 18.

Yog tias koj tab tom txiav txim siab yuav vivo X90 Pro, koj tuaj yeem tshawb xyuas peb qhov kev tshuaj xyuas kom paub ntau ntxiv. Tsis tas li ntawd, kev tshuaj xyuas video muaj rau koj saib hauv qab no.

Qhov chaw:

- Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)

- FAQ ntu ntawm Android 14 Saib ua ntej Program rau X90 Pro