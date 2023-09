Excitement Loj hlob rau iPhone 15 upgrade

By

Raws li kev tshawb fawb txhua xyoo tsis ntev los no los ntawm Savings.com, ntau li 16% ntawm Apple cov neeg siv uas twb muaj lawm tab tom npaj hloov mus rau iPhone 15 thaum nws tso tawm. Qhov no yog qhov feem pua ​​​​siab dua li cov qauv iPhone yav dhau los, nrog 14% npaj yuav hloov kho rau iPhone 14 thiab 10% rau iPhone 13. Txawm hais tias qhov xav tau cov ntsiab lus siab, muaj kev zoo siab ntau dua nyob ib puag ncig iPhone 15 kev hloov kho dua li xyoo dhau los.

Ib qho tseem ceeb ua rau qhov kev zoo siab no yog tus naj npawb ntawm cov neeg siv tab tom nrhiav kev txhim kho los ntawm cov qauv qub, xws li iPhone 11 thiab iPhone X. Qhov no qhia tias Apple yuav tuav nws txoj kev lag luam hauv kev lag luam smartphone. Txawm li cas los xij, tsab ntawv tshaj tawm kuj qhia tias tus nqi yog qhov cuam tshuam tseem ceeb rau cov neeg tuaj yeem hloov kho. Ntau tshaj li ib nrab ntawm cov tswv iPhone tam sim no (53%) tsis npaj yuav hloov kho, feem ntau vim yog kev txiav txim siab nqi.

Apple tau hais meej tias nws tsis txhawb cov cuab yeej hloov kho tshiab txhua xyoo thiab txhawb nqa nws cov khoom siv rau lub sijhawm ntev dua piv rau cov neeg sib tw. Txawm hais tias qhov kev hloov kho tshiab txhua xyoo yuav poob qis, tseem muaj 10% ntawm cov neeg uas nrhiav kev hloov kho txhua xyoo.

Daim ntawv tshaj tawm txheeb xyuas qhov kev xav nrov tshaj plaws nyob ib puag ncig iPhone tshiab, suav nrog kev txhim kho lub koob yees duab zoo, roj teeb lub neej, thiab RAM. Kev txhim kho roj teeb, tshwj xeeb, yog qhov xav tau, nrog 43% ntawm cov neeg siv uas pib tsis muaj kev npaj kho dua tshiab hais tias lawv yuav rov xav dua yog tias iPhone 15 suav nrog cov yam ntxwv no.

Raws li Savings.com, cov neeg uas muaj lawv cov iPhones tam sim no rau peb lub xyoos feem ntau yuav pauv mus rau iPhone 15, thaum 10% ntawm cov neeg siv nrog iPhones tsawg dua ib xyoos tseem npaj yuav hloov kho.

Hauv kev xaus, muaj kev zoo siab ntau ntxiv rau iPhone 15 kev hloov kho tshiab, nrog rau feem pua ​​​​ntawm cov neeg siv kev npaj hloov kho dua piv rau cov qauv dhau los. Txawm hais tias tus nqi tseem muaj kev cuam tshuam rau ntau tus, kev txhim kho cov yam ntxwv ntawm cov khoom siv tshiab, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv lub koob yees duab thiab roj teeb kev ua tau zoo, tau ua rau muaj kev txaus siab ntawm cov neeg muaj peev xwm upgraders.

Qhov chaw:

- Savings.com Daim Ntawv Qhia Kev Tshawb Fawb Txhua Xyoo