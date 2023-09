Unity Qhia Tus Nqi Tshiab rau Game Developers

Unity Technologies tsis ntev los no tau tshaj tawm qhov kev hloov pauv tseem ceeb rau nws cov qauv nqi rau cov neeg tsim khoom ua si. Lub tuam txhab tam sim no yuav taug qab kev ua si nruab thiab cov nyiaj tau los ua ib feem ntawm lawv cov nqi Unity Runtime tshiab. Tus nqi no yog nyob ntawm seb qhov kev ua si tsim nyog tau rub tawm los ntawm cov neeg siv. Unity ntseeg hais tias kev them tus nqi pib ua ntej yuav tso cai rau cov neeg tsim khoom khaws cov nyiaj tau los ntawm kev koom tes nrog cov neeg ua si, tsis zoo li cov qauv nyiaj tau los.

Txawm li cas los xij, tus nqi qis no yuav muaj kev txhawj xeeb rau cov neeg tsim khoom ua si uas muag cov kev ua si ntawm tus nqi qis. Unity Runtime Fee yuav yog ib qho kev siv nyiaj ntxiv nyob rau sab saum toj ntawm lwm cov nqi, xws li Steam txiav 30%. Cov qauv nqi tshiab cuam tshuam rau ntau theem ntawm Unity cov neeg siv:

Unity Personal thiab Unity Plus: Devs uas tau ua $ 200,000 USD lossis ntau dua hauv 12 lub hlis dhau los thiab muaj tsawg kawg yog 200,000 lub neej game installs.

Unity Pro thiab Unity Enterprise: Devs uas tau ua $ 1,000,000 USD lossis ntau dua hauv 12 lub hlis dhau los thiab muaj tsawg kawg yog 1,000,000 lub neej game installs.

Cov qauv nqi no yuav pib siv rau Lub Ib Hlis 1st, 2024. Unity qhia meej tias tus nqi nruab yuav tsis raug siv rov qab ua dua. Nws tsuas yog raug them rau kev teeb tsa ntxiv thaum lub sijhawm tau mus txog. Txawm li cas los xij, kev ua si uas tsis ua raws li qhov pib lossis tsis tau txais nyiaj yuav tsis tas yuav them tus nqi. Qhov tseem ceeb, Unity tseem yuav tshem tawm cov nyiaj tau los txhua xyoo txwv rau Unity Personal Plan.

Ib qho kev txhawj xeeb uas tsim los ntawm cov neeg tsim khoom yog qhov cuam tshuam tsis pub lwm tus paub ntawm kev teeb tsa taug qab. Unity tsis tau qhia meej meej tias qhov kev taug qab yuav ua haujlwm li cas. Tsis tas li ntawd, cov teeb meem xws li suav cov yuam sij game hauv kev sib hlub sib txhawb thiab taug qab cov kev them nyiaj raug cai nyob rau hauv lub xub ntiag ntawm pirated versions xav tau kev qhia ntxiv.

Nrog rau cov nqi tshiab no, cov neeg tsim khoom yuav pib xav txog lwm txoj hauv kev xws li qhov pub dawb thiab qhib Godot Cav. Nws tseem yuav pom tias kev lag luam yuav teb li cas rau Unity cov kev hloov pauv thiab yog tias lawv yuav muaj kev cuam tshuam rau lub koob npe nrov ntawm lub platform.

Qhov chaw:

GamingOnLinux.com