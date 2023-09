Unity tshaj tawm cov nqi tshiab rau kev teeb tsa game siv Unity Engine

Unity, lub platform kev txhim kho kev ua si, tau tshaj tawm tsis ntev los no tias nws yuav siv tus nqi tshiab rau txhua qhov kev ua si uas tau teeb tsa siv Unity Engine. Cov nqi no, hu ua Unity Runtime Fee, yuav siv tau rau cov kev ua si uas tau dhau los ntawm cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj tau los thiab lub neej nruab rau suav hauv xyoo dhau los.

Cov kev txwv tshwj xeeb thiab cov nqi sib txawv nyob ntawm seb hom kev sau npe Unity uas tus tsim tawm tuav. Rau Unity Tus Kheej thiab Unity Plus cov neeg siv, cov nyiaj tau los tau raug teeb tsa ntawm $ 200,000 toj ib xyoo, nrog rau lub neej nruab suav ntawm 200,000. Ntawm qhov tod tes, Unity Pro thiab Unity Enterprise cov nyiaj tau txais txiaj ntsig ntau dua ntawm $ 1 lab hauv cov nyiaj tau los hauv ib xyoos thiab 1 lab lub neej txhim kho.

Tus nqi rau tshaj qhov pib no kuj txawv rau txhua hom kev tso npe. Unity Personal developers yuav raug them $ 0.20 rau txhua qhov kev teeb tsa saum toj kawg nkaus, thaum Unity Enterprise cov nyiaj tsuas yog them $ 0.01 rau txhua qhov kev teeb tsa siab dua 2 lab. Cov neeg tsim tawm hauv cov lag luam tawm tshiab tau txais cov nqi txo, nrog Unity Personal accounts them $ 0.02 ib qho kev teeb tsa thiab Enterprise accounts them $ 0.005 ib qho kev teeb tsa.

Qhov tseem ceeb, cov nqi no kuj tseem siv tau rau cov kev ua si uas twb muaj lawm tsim los ntawm Unity yog tias lawv ua tau raws li cov nyiaj tau los thiab teeb tsa suav. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau hais tias Unity Runtime Fee tsis siv rau cov ntawv thov uas tsis yog kev ua si.

Unity qhia txog qhov kev siv ntawm tus nqi no los ntawm kev qhia tias txhua lub sijhawm rub tawm qhov kev ua si, Unity Runtime raug teeb tsa thiab. Lub tuam txhab ntseeg hais tias tus nqi nruab nrab khaws cia cov nyiaj tau los ntawm kev sib koom ua ke rau cov neeg tsim khoom, tsis zoo li cov qauv kev sib faib nyiaj tau los.

Ntxiv nrog rau cov kev hloov pauv no, Unity tau tshaj tawm cov nyiaj laus ntawm nws Unity Plus subscription tier. Cov neeg uas twb muaj lawm Plus yuav muab lub sijhawm los hloov kho rau Unity Pro rau ib xyoos ntawm tus nqi Plus.

Lub Unity Cav, paub txog nws qhov kev ua si uas muaj ntau yam thiab muaj peev xwm txhim kho kev ua si, khav theeb ntau lab daus las txhua hli. Cov qauv nqi tshiab no yog lub hom phiaj los txhawb txoj kev loj hlob tsis tu ncua thiab kev loj hlob ntawm cov neeg tsim kev ua si thaum tswj kev ncaj ncees ntawm Unity ecosystem.

