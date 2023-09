Kev Sib Koom Tes Tshiab ntawm University of Limerick thiab Dell Technologies rau Kev Tshawb Fawb Txog Kab Mob Ua Ntej

By

Kev koom tes tshiab ntawm University of Limerick thiab Dell Technologies tau teeb tsa los hloov kho kev tshawb fawb txog qog noj ntshav thiab kuaj mob uas siv cov kev daws teeb meem thev naus laus zis. Kev sib koom tes yog txhawm rau txhim kho lub peev xwm ntawm University of Limerick's Digital Cancer Research Center, tshwj xeeb hauv kev ua haujlwm ntawm oncology.

Qhov tseem ceeb ntawm kev sib koom tes no yog kev txhim kho kev txawj ntse txawj ntse (AI) platform los ntawm Dell, tshwj xeeb tsim los rau Digital Cancer Research Center. Lub platform no yuav ua rau cov kws kho mob muab kev saib xyuas zoo dua rau cov neeg mob B-cell lymphoma los ntawm kev txhim kho lub sijhawm kuaj mob thiab txhim kho kev kho mob. Tsis tas li ntawd, nws yuav pab txhawb kev tshawb fawb txog kev kwv yees thiab kev kuaj mob, tso cai rau cov kws tshawb fawb los tsim tus sawv cev virtual, lossis "digital ntxaib," ntawm cov neeg mob. Qhov no yuav muab kev nkag siab zoo rau cov tswv yim kho mob thiab pab txhim kho kev kho tus kheej.

Cov kws tshawb fawb ntawm Digital Cancer Research Center tam sim no tau tsom mus rau kev tshawb xyuas lub luag haujlwm ntawm collagen hauv cov qog nqaij hlav thiab kis thoob plaws lub cev. Los ntawm kev txheeb xyuas txoj hauv kev los thaiv collagen, lawv vam tias yuav nrhiav tau txoj hauv kev tshiab los kho cov qog ua ntej lawv metastasize.

Xib fwb Paul Murray, Tus Thawj Coj ntawm Digital Cancer Research Center's Digital Pathology Unit, qhia kev txaus siab rau txoj kev koom tes tshiab, qhia txog lub peev xwm ua kom nkag siab txog kev txhim kho mob qog noj ntshav thiab txhim kho kev saib xyuas neeg mob. Catherine Doyle, Tus Thawj Coj Tus Thawj Coj ntawm Dell Technologies Ireland, tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm AI-tsav platform hauv kev xa cov kev kho mob zoo thiab kev tshawb fawb soj ntsuam mus rau qhov siab tshiab.

Qhov kev sib koom tes no sawv cev rau ib kauj ruam tseem ceeb hauv kev tawm tsam kev mob qog noj ntshav, nrog rau lub peev xwm ua rau muaj kev cuam tshuam loj heev rau ntau lub neej. Nws nthuav tawm lub zog ntawm kev sib koom tes ntawm kev kawm thiab cov tuam txhab thev naus laus zis los tsav kev tsim kho tshiab hauv kev kho mob.

Qhov chaw: University of Limerick, Dell Technologies