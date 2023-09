Teb Chaws Asmeskas Tshuag Futures Struggle li cov tub luam tos Apple Event thiab Economic Data

By

Asmeskas cov khoom lag luam yav tom ntej tau ntsib cov teeb meem vim cov tub lag luam tseem ceev faj ua ntej Apple qhov kev tshwm sim kev lag luam thiab cov ntaub ntawv nyiaj txiag tseem ceeb thiab cov ntaub ntawv muag khoom muag. Lub S&P 500 yav tom ntej poob 0.2%, Dow Jones Industrial Nruab Nrab yav tom ntej poob 0.2%, thiab Nasdaq 100 yav tom ntej eased 0.3%. Hnub Monday, Dow Jones Industrial Nruab Nrab tau nce 0.25%, S&P 500 nce 0.67%, thiab Nasdaq Composite tau nce 1.14%.

Cov tub lag luam tsis kam ua qhov tseem ceeb bullish bets vim kev lag luam catalysts yav tom ntej. Apple cov khoom lag luam tau siab dua me ntsis raws li cov tub ua lag luam tos lub tuam txhab kev lag luam kev tshwm sim, qhov twg iPhones tshiab yuav tsum tau nthuav tawm. Qhov kev tshwm sim muaj peev xwm cuam tshuam rau kev lag luam loj. Ntxiv rau Apple qhov kev tshwm sim, qab los noj mov rau cov khoom siv thev naus laus zis loj tseem yuav raug sim nrog ARM cov npe $ 50 nphom hauv New York. Lub IPO twb tau oversubscribed los ntawm 10 lub sij hawm, qhia hais tias ib tug cog lus thov uas yuav ua rau kom ib tug upward kho ntawm tus nqi IPO.

Lwm qhov cuam tshuam rau kev xav ntawm kev lag luam yog qhov ntsuas US 10-xyoo qiv cov nqi, uas nyob ze rau lawv cov qib siab tshaj plaws txij li xyoo 2008. Cov neeg lag luam tau saib xyuas cov kev hloov tshiab ntawm kev lag luam, suav nrog US cov neeg siv khoom lag luam daim ntawv qhia txog lub Yim Hli thiab Lub Yim Hli tus nqi tsim khoom thiab cov khw muag khoom muag. Cov ntaub ntawv no yuav cuam tshuam rau Tsoom Fwv Teb Chaws Reserve txoj kev txiav txim siab hauv lawv cov kev txiav txim siab txoj cai yuav los tom ntej. Txawm hais tias muaj kev sib tw, Tsoom Fwv Teb Chaws Reserve tseem mob siab rau kev ruaj ntseg kev lag luam, txawm hais tias ua tiav qhov xav tau 2% lub hom phiaj nyiaj txiag yuav siv sij hawm.

Zuag qhia tag nrho, lub lim tiam no yuav nthuav tawm cov kev taw qhia ntawm Asmeskas kev lag luam kev ncaj ncees, nyob ntawm qhov tshwm sim ntawm cov xwm txheej tom ntej thiab cov ntaub ntawv nyiaj txiag.

Qhov chaw: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management