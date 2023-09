Tom ntej no iPhone 15 Series kom tau txais kev hloov kho tseem ceeb

Apple tau teem sijhawm los tshaj tawm nws cov iPhone 15 kab nyob rau lub Cuaj Hli 12, nrog cov lus xaiv hais tias plaub tus qauv iPhone yuav raug nthuav tawm xyoo no. Lub vanilla iPhone 15 thiab iPhone 15 Plus tau hais tias yuav raug nqi tib yam li xyoo tas los lossis tau txais tus nqi qis dua, thaum iPhone 15 Pro Max yuav tsum pom tus nqi nce siab tshaj piv rau cov qauv dhau los.

OpenAI rau Lub Rooj Sib Tham Inaugural Developer Conference nyob rau lub Kaum Ib Hlis

OpenAI, tus tsim ntawm AI nrov chatbot ChatGPT, yuav tuav nws thawj lub rooj sib tham tsim tawm hauv San Francisco thaum Lub Kaum Ib Hlis 6. Lub rooj sib tham yuav muab kev tuaj koom tus kheej thiab cov kev xaiv nyob streaming rau cov neeg tsim khoom los koom nrog lub tuam txhab.

Clubhouse Hloov mus rau Suab Messaging App

Kev sib raug zoo suab platform Clubhouse, uas tau txais koob meej thaum muaj kev sib kis tab sis ntsib kev poob qis, tab tom rov qab los ua lub suab xa xov app. Nrog rau qhov hloov tshiab tsis ntev los no, Clubhouse lub hom phiaj kom muaj kev sib raug zoo thiab tshwj xeeb piv rau lwm cov kev xa xov, muab kev sib tham ntau dua thiab muaj txiaj ntsig zoo.

MediaTek tsim 3nm Chipset siv TSMC's Technology

Thawj cov chaw tsim khoom chipset MediaTek tau tsim nws thawj 3-nanometer (nm) nti siv Taiwan Semiconductor Manufacturing Company's (TSMC) advanced txheej txheem thev naus laus zis. Teem kom debut hauv 2024 raws li ib feem ntawm MediaTek Dimensity flagship chipset series, cov chipset tshiab no tau cog lus tias yuav txhim kho kev ua haujlwm thiab kev ua haujlwm.

Tecno Launches SPARK 10 Pro Moon Explore Edition

Tecno tau tshaj tawm Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition smartphone hauv Is Nrias teb, them se rau ISRO's Chandrayaan 3 hli lub hom phiaj. Kev ntaus pob ncaws pob dawb thiab dub dual-tone tawv tsim tau tshoov siab los ntawm lub hli saum npoo, cov cuab yeej no nta ib qho eco-phooj ywg silicone-raws li tawv nraub qaum thiab tau dhau los ua tus Tecno Magic Skin Edition hauv kev lag luam thoob ntiaj teb.

Nqe Hike rau PlayStation Plus hauv Is Nrias teb

Sony tsis ntev los no tshaj tawm tias nws yuav nce tus nqi ntawm nws cov PlayStation Plus cov phiaj xwm txhua xyoo txhawm rau muab cov kev ua si zoo thiab cov txiaj ntsig ntxiv rau cov neeg siv khoom. Tus nqi raug cai rau Is Nrias teb tam sim no tau teev nyob rau ntawm PlayStation lub vev xaib, xav txog qhov nce ntawm ze li Rs 2,000. PlayStation Plus muaj kev nkag mus rau kev ua si dawb, kev sim, thiab cov khw muag khoom tshwj xeeb rau nws cov neeg siv khoom, zoo ib yam li Xbox Game Pass.

Qhov chaw:

- [Qhov chaw 1]

- [Qhov chaw 2]

- [Qhov chaw 3]

- [Qhov chaw 4]

- [Qhov chaw 5]

- [Qhov chaw 6]