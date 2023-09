Tus Tshiab Contender hauv Smartphone Game: Tsis Muaj Dab Tsi Xov Tooj 2

By

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no dominated los ntawm iPhones thiab Androids, lub London-based tuam txhab Tsis muaj dab tsi tau nkag mus rau hauv lub lag luam smartphone nrog nws lub tswv yim Nothing Phone 2. Tsim los ua ib qho kev cuam tshuam tsawg dua rau cov xov tooj smartphones, Tsis muaj dab tsi Xov Tooj 2 muaj kev paub tshwj xeeb rau cov neeg siv.

Raws li ib tug avid iPhone neeg siv rau 16 xyoo, kuv txiav txim siab mus so los ntawm kuv ib txwm ntaus ntawv thiab sim tawm lub Nothing Phone 2 thaum lub sij hawm 2-lub lim tiam mus ncig teb chaws Europe. Txawm hais tias qhov pib hloov pauv ntawm kuv cov ntawv hloov ntsuab, Kuv pom tias kuv tuaj yeem muaj sia nyob yam tsis muaj kuv tus hlub iPhone.

Apple's iPhones tau yog qhov tseem ceeb ntawm cov cuab yeej siv smartphone, tab sis nrog txhua qhov kev tso tawm tshiab, cov kev hloov pauv tau dhau los ua qhov tseem ceeb. Nws tau dhau los ua qhov nyuaj ntxiv los txhawb cov neeg siv khoom kom hloov kho, vim qhov kev txhim kho zoo li me me, xws li kev hloov kho lub koob yees duab lossis kev txhim kho roj teeb me ntsis.

Qhov no yog qhov uas Nothing Phone 2 tuaj txog. Tsim los ntawm tus kws ua lag luam tech Carl Pei, Tsis muaj dab tsi muab kev txhawb nqa tshiab ntawm kev paub smartphone. Lub Xov Tooj Tsis Muaj Dab Tsi 2 khiav ntawm Android operating system thiab muaj qhov tshwj xeeb graphical user interface thiab "Glyph" ceeb toom teeb nyob tom qab ntawm lub cuab yeej.

Tsis zoo li ib txwm smartphones nrog cov yeeb yuj app icons, Tsis muaj dab tsi siv txoj hauv kev sib txawv. Cov duab monochromatic rau cov apps yog txhob txwm tsim los txo qhov kev ntxias kom siv lub xov tooj ntau dhau. Qhov kev xaiv tsim no yog txhawm rau txo qis kev cuam tshuam thiab txhawb nqa kev tsom mus rau ntau lub xov tooj smartphone.

Los ntawm kev muab lwm txoj hauv kev rau cov kev paub zoo tshaj plaws ntawm smartphone, Tsis muaj dab tsi Xov Tooj 2 cuam tshuam cov xwm txheej quo ntawm kev lag luam dominated los ntawm Apple thiab Android. Nws muab ib qho kev xaiv tshiab rau cov neeg nrhiav cov cuab yeej cuam tshuam tsawg dua. Txawm hais tias Tsis Muaj Dab Tsi Xov Tooj 2 yuav tau txais kev thov rov hais dua tseem yuav pom, tab sis nws yog undoubtedly ib qho nthuav ntxiv rau kev ua lag luam.

- NPR's Josh Rogosin thiab Leila Fadel tau sim coj tus kheej nrog tus thawj iPhone.

- Tsis muaj dab tsi xov tooj 2 los ntawm Tsis muaj dab tsi, lub tuam txhab London-based.