Meta nthuav cov ntsiab lus tshawb nrhiav ntawm Xov Xwm

Meta, lub tuam txhab niam txiv ntawm cov platforms nrov hauv social media, ntxiv dag zog rau kev tshawb nrhiav ntawm Xov Xwm los ntawm kev nthuav dav nws cov ntsiab lus tshawb nrhiav. Thaum xub thawj tau sim hauv Australia thiab New Zealand, qhov no tam sim no muaj nyob rau hauv cov teb chaws uas hais lus Askiv thiab lus Mev dav.

Yav dhau los, cov neeg siv tuaj yeem tshawb nrhiav cov neeg ntawm Xov Xwm los ntawm lawv lub npe siv. Nrog rau qhov hloov tshiab tshiab, kev tshawb fawb ua haujlwm txuas ntxiv kom suav nrog tag nrho cov ntawv tshaj tawm uas muaj cov lus qhia tshwj xeeb. Qhov no tsom rau qhov yooj yim version ntawm Instagram txoj kev tshawb nrhiav, muab cov neeg siv nrog kev tshawb nrhiav ntau dua.

Meta qhov kev txiav txim siab los nthuav tawm cov lus tseem ceeb hauv lus Askiv thiab lus Mev qhia txog lawv txoj kev mob siab rau kev txhim kho cov neeg siv kev paub thoob plaws ntau thaj tsam. Lawv tab tom nrhiav kev tawm tswv yim los txhim kho qhov kev tshawb fawb ntxiv, nrog rau cov phiaj xwm nthuav dav nws mus rau lwm hom lus thiab lub teb chaws yav tom ntej.

Xov xwm, Meta's social media platform, tsis ntev los no tau qhia ntau yam hloov tshiab, suav nrog Threads web app thiab cov yam ntxwv zoo li sib koom hauv Instagram cov lus ncaj qha thiab hloov kho alt-ntawv nyeem. Txawm hais tias lub platform pib tau txais txiaj ntsig tseem ceeb nrog ntau dua 100 lab sau npe nyob rau hauv hnub ntawm nws qhov kev tshaj tawm, nws tau ntsib qhov kev poob qis vim cov neeg siv rov qab mus rau ntau lub platform paub thiab Twitter.

Txawm li cas los xij, nrog Meta qhov kev txhim kho tas mus li, xws li lub vev xaib thiab nthuav dav kev tshawb nrhiav, Xov yuav ntxias qee cov neeg siv rov qab mus rau lub platform. Los ntawm kev ua raws li cov kev nyiam ntawm cov neeg siv hauv cov tebchaws tshwj xeeb thiab cov lus, Meta lub hom phiaj los muab kev paub txog tus kheej thiab koom nrog ntau dua.

Lub ntsiab lus tseem ceeb tshawb nrhiav tam sim no muaj nyob rau hauv lus Askiv thiab lus Mev, tsom rau lub tebchaws uas cov lus no feem ntau siv rau kev tshaj tawm, suav nrog Argentina, Is Nrias teb, Mexico, thiab Asmeskas Cov neeg siv tuaj yeem nkag mus rau qhov no ntawm ob lub xov tooj ntawm tes thiab lub vev xaib.

