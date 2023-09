Qhov Kub Kub Kub Tshaj Plaws nyob rau yav qab teb Hemisphere: UQ's New Manufacturing Breakthrough

By

Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Queensland (UQ) tsis ntev los no tau txais lub tshuab hluav taws xob hauv lub xeev uas muaj peev xwm ncav cuag qhov kub txog li 3,000 degrees Celsius. Raws li Associate Professor Michael Heitzmann, lub qhov cub no tsis yog qhov cub zoo tib yam nkaus xwb, vim nws muaj peev xwm los hloov pauv kev tsim khoom thiab kuaj cov khoom siv rau cov dav hlau hypersonic.

Qhov kev siv thev naus laus zis no, uas yog lub qhov cub kub tshaj plaws ntawm nws hom nyob rau sab qab teb hemisphere, tso cai rau UQ ua cov ntaub ntawv siab dua 2,500 degrees. Dr. Heitzmann piav qhia tias qhov muaj peev xwm no thawb qhov kub thiab txias ntawm cov ntaub ntawv mus rau theem tsis tau pom dua, ua rau lub tsev kawm ntawv tsim khoom thiab sim cov khoom siv rau kev mus ncig thiab tiv thaiv qhov chaw. Tshwj xeeb, lawv lub hom phiaj yog nyob rau hauv qhov chaw thev naus laus zis thiab kev siv tsheb nrawm nrawm hauv kev tiv thaiv kev lag luam.

Kev sib txhuam ceev ceev uas tau ntsib thaum lub davhlau tuaj yeem ua rau muaj qhov kub thiab txias, ua rau nws tseem ceeb heev kom muaj cov ntaub ntawv uas tuaj yeem tiv taus cov xwm txheej zoo li no. Los ntawm kev nkag mus rau lub qhov cub tawg, UQ tam sim no tuaj yeem tsim thiab sim cov ntaub ntawv uas muaj qhov ntsuas kub uas yuav tsum tau ua rau tag nrho lub sijhawm ntawm lub davhlau.

Hypersonix Launch Systems, ib lub tuam txhab tsim chaw nyob hauv Queensland, yog ib lub tuam txhab ua kom zoo dua ntawm UQ lub peev xwm tsim khoom thiab kuaj cov khoom rau lawv lub dav hlau. Raws li Sam Grieve, tus neeg sawv cev los ntawm Hypersonix, lub tshuab no yog qhov tseem ceeb rau Australia txoj kev tsim khoom thiab chaw ua haujlwm. Nws tso cai rau lawv los tsim cov khoom uas yav tas los tsis tuaj yeem tsim hauv lub tebchaws, txo qhov kev cia siab ntawm kev xa khoom.

Ib qho ntawm Hypersonix cov dej num cuam tshuam nrog kev txhim kho lub dav hlau unmanned, hypersonic lub npe hu ua Dart, tau teem kom tsim tawm xyoo 2024. Nrog rau cov khoom tsim thiab sim ntawm UQ, lub tuam txhab tsom kom txo qhov chaw khib nyiab los ntawm kev tsim lub tsheb hu ua Delta Velos. Lub tsheb no yuav siv cov tshuaj hypersonic inpulsion los ua kom nrawm rau hauv cov huab cua, nqa me me mus rau hauv lub teb chaws ua ntej rov los siv sijhawm.

Qhov cuam tshuam ntawm UQ qhov kev tsim khoom tshiab muaj peev xwm ncav cuag tshaj qhov kev lag luam aerospace. Greta Nabbs-Keller, Associate Director of Defense, Space, thiab National Security ntawm UQ, hais txog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev ua tiav no rau Australia txoj kev tiv thaiv thiab kev tsim khoom lag luam. Kev soj ntsuam cov ntaub ntawv qib siab thiab kev muaj peev xwm sib xyaw ntawm lub tshuab hluav taws xob yog qhov tseem ceeb rau kev ua tiav lub peev xwm tswj hwm.

Tsis tas li ntawd, qhov kev siv thev naus laus zis no ua raws li Australia txoj kev sib koom tes tiv thaiv tshiab raws li AUKUS lub luag haujlwm, suav nrog Tebchaws Meskas thiab Tebchaws Askiv. Dr. Nabbs-Keller qhia txog qhov tshwj xeeb ntawm UQ lub qhov cub thiab nws lub peev xwm los sau ib qho uas ploj lawm hauv kev tsim khoom puzzle rau ob qho tib si kev tiv thaiv thiab kev siv pej xeem chaw, teeb nws sib nrug los ntawm lwm lub tsev kawm ntawv cov peev xwm tshawb fawb.

Hauv kev xaus, University of Queensland qhov tau txais qhov cub kub tshaj plaws nyob rau sab qab teb hemisphere ua rau kev tsim khoom thiab kev sim cov khoom siv rau cov dav hlau hypersonic ntawm qhov kub tsis tau dhau los. Qhov kev siv thev naus laus zis no muaj kev cuam tshuam tseem ceeb rau Australia txoj kev tiv thaiv thiab chaw tsim khoom lag luam, muab cov hauv kev rau kev muaj peev xwm thiab kev sib koom tes hauv kev sib koom tes hauv AUKUS lub moj khaum.

Qhov chaw:

- ABC Xov Xwm: George Roberts