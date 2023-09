ROLLOVA V2.0 Digital Rolling Daim Kab Xev Ntsuas: Precision Raws li Portability

ROLLOVA V2.0 Digital Rolling Tape Measure yog coj lub futuristic twist rau lub ntiaj teb kev ntsuas. Nrog nws cov qauv tsim thiab txav tau yooj yim, thiab hloov kho kom zoo nkauj, cov cuab yeej no hloov pauv txoj kev peb ntsuas.

Ua tsaug rau nws cov thev naus laus zis thev naus laus zis, ROLLOVA V2.0 ua kom qhov ntsuas tau raug, tshem tawm cov hnub ntawm kab nkhaus thiab kev kwv yees. Lub ntse offset muaj nuj nqi tso cai rau koj los ntsuas txawm tias cov ces kaum uas yooj yim tshaj plaws, tawm hauv qhov tsis muaj qhov ntsuas.

Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm qhov ntsuas kab xev digital no yog nws qhov kev sib raug zoo nrog txhua qhov loj ntawm qhov ntev. Txawm hais tias koj nyiam metric, imperial, lossis lwm yam ntsuas ntsuas, ROLLOVA V2.0 tau txais koj them. Tsis muaj kev ntxhov siab ntxiv lossis squinting ntawm cov cim me me - OLED zaub muab kev ntsuas meej thiab nyeem tau yooj yim.

Tej zaum ib qho ntawm qhov txaus nyiam tshaj plaws ntawm ROLLOVA V2.0 yog nws qhov kev txav mus los. Nrog nws cov qauv tsim, koj tuaj yeem yooj yim xaub nws mus rau hauv koj lub hnab tshos, hnab, lossis hnab nyiaj, ua rau nws yooj yim kom muaj ntawm tes thaum twg koj xav tau ntsuas ib yam dab tsi. Hais goodbye rau bulky thiab cumbersome tsoos daim kab xev ntsuas.

Yog tias koj npaj yuav nqis mus rau yav tom ntej ntawm kev ntsuas, ROLLOVA V2.0 Digital Rolling Tape Measure tsuas yog muaj rau $ 88.99 xwb. Tsis txhob plam lub sijhawm no los txhim kho koj cov cuab yeej ntsuas thiab paub txog qhov tseeb thiab yooj yim ntawm cov cuab yeej no.

Thov nco ntsoov tias cov nqi yuav raug hloov.

Cov Ntsiab Lus:

- ROLLOVA V2.0 Digital Rolling Tape Measure: Ib qho khoom siv meej thiab nqa tau siv los ntsuas qhov ntev uas tau siv los ntawm kev siv tshuab ultra-kho thiab nruab nrog OLED zaub.

- OLED: Organic Light-Emitting Diode, ib hom kev siv thev naus laus zis uas muab cov duab zoo sib xws thiab feem ntau siv hauv cov khoom siv hluav taws xob.

Qhov chaw:

- Kab lus no yog raws li cov ntaub ntawv muab los ntawm TMZ.