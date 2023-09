Hisense Unveils Loj tshaj Mini-LED TV: U8K

By

Hisense tsis ntev los no tau tshaj tawm nws qhov kev tshaj tawm tshiab hauv TV, Hisense U8K. Kev khav theeb zoo siab 100-nti 8K zaub nrog qhov hloov pauv hloov pauv ntawm 144Hz, lub TV no tau teeb tsa los kho dua qhov kev lom zem hauv tsev. Txawm li cas los xij, cov neeg yuav khoom yuav tsum tau tshem tawm qhov nyiaj ntau ntawm $ 9,999 rau qhov kev siv thev naus laus zis no.

Lub hnub qub feature ntawm Hisense U8K yog nws 100-nti mini-LED zaub. Nrog ntau dua 1,600 thaj chaw dimming hauv zos thiab qhov ci ntawm 1,500 nits, cov neeg siv tuaj yeem xav tau cov xim zoo nkauj thiab cov xim dub sib sib zog nqus, ntxiv qhov tob thiab meej rau lawv qhov kev pom. Lub TV kuj txhawb ntau hom HDR xws li HDR10, HDR10+, Dolby Vision, thiab HLG, ua kom muaj kev sib raug zoo nrog ntau yam ntsiab lus.

Lub Hisense U8K los nruab nrog 50W 2.1.2 ib puag ncig lub suab kaw lus, xa cov suab nrov uas ua tiav cov duab zoo nkauj. Tsis tas li ntawd, TV koom nrog Google TV, muab kev nkag mus rau ntau yam kev pabcuam streaming thiab apps. Gamers kuj tuaj yeem zoo siab vim U8K txhawb nqa FreeSync hwm Pro, txo qis kev hais lus thiab kua muag thaum lub sijhawm gameplay.

Connectivity xaiv muaj xws li plaub HDMI chaw nres nkoj, ob USB chaw nres nkoj (xws li ib tug USB 3.0), composite AV inputs, ib tug Ethernet chaw nres nkoj, ib tug 3.5mm chaw nres nkoj, thiab ib tug optical audio tawm. Lub TV tseem muaj Bluetooth 5.2 thiab txhawb Wi-Fi 6E, ua kom muaj kev sib txuas tsis sib haum xeeb.

Hisense U8K yuav tsum muaj rau kev yuav khoom lub caij nplooj zeeg no los ntawm cov khw muag khoom online xws li Amazon thiab Best Buy. Txawm hais tias nws yuav tsis yog qhov kev xaiv nyiaj txiag, nws yeej muaj kev lom zem hauv tsev zoo rau cov neeg txaus siab los nqis peev hauv cov thev naus laus zis tshiab.

