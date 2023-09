Huawei: Tus Neeg Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij rau NVIDIA thiab Apple hauv Tuam Tshoj Tech Market

By

Huawei, Tuam Tshoj kev sib txuas lus loj heev, tab tom tsim nws tus kheej sai sai ua tus neeg sib tw loj heev rau cov thawj coj hauv kev lag luam NVIDIA thiab Apple hauv thaj chaw thev naus laus zis. Cov kev txhim kho tsis ntev los no qhia txog Huawei qhov kev vam meej zoo kawg nkaus, tsis yog tsuas yog sib piv cov peev txheej ntawm nws cov neeg koom tes tab sis tseem ua rau Tuam Tshoj txoj kev nrhiav kev thev naus laus zis rau tus kheej.

Jensen Huang, NVIDIA CEO, tau lees paub Huawei ua "ib lub tuam txhab thev naus laus zis tshaj plaws hauv ntiaj teb." iFlytek, ib lub koom haum Suav AI, tsis ntev los no tau nthuav tawm nws tus qauv Spark AI, tau txais txiaj ntsig zoo los ntawm Huawei lub peev xwm GPU kho dua tshiab, uas tam sim no tau hais tias yuav ua raws li NVIDIA's A100 GPUs.

Tuam Tshoj txoj kev cog lus rau kev nce qib AI thev naus laus zis tau txhawb nqa Huawei kom nrawm nws txoj kev txhim kho hauv GPU muaj peev xwm. Nrog rau qhov kev txav no, Huawei lub hom phiaj los cuam tshuam NVIDIA kev ua lag luam dominance thiab cov neeg sib tw OpenAI's ChatGPT thiab GPT-4 qauv nrog cov qauv AI dav dav.

Huawei ua nthwv dej hauv 2019 nrog kev qhia txog Ascend 910 AI processor, tshaj NVIDIA's A100 hauv kev suav lub zog. Cov txheej txheem no, ib qho tseem ceeb hauv Huawei's Atlas 900 Pod A2 AI kev cob qhia pawg, ua kom pom lub tuam txhab muaj peev xwm los ua tus thawj coj AI kev siv zog thiab muaj peev xwm koom tes nrog cov lag luam xws li iFlytek.

Huawei txoj kev mob siab rau kev txhawb nqa Tuam Tshoj tus thev naus laus zis rau tus kheej txaus yog pom tseeb. Los ntawm kev nkag mus rau hauv xov tooj kev lag luam hnyav heev los tsim cov chips me me rau nws cov khoom siv, lub tuam txhab aims los txhim kho Tuam Tshoj txoj kev ywj pheej los ntawm txawv teb chaws technologies. Kev koom tes nrog Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), Huawei tau tsim 7-nanometer processor rau nws lub xov tooj tshiab, Mate 60 Pro, txhawb kev tsim kho tshiab hauv Suav teb ciam teb.

Tsis ntev los no US kev rau txim rau nti xa tawm mus rau Tuam Tshoj tau ntxiv dag zog rau lub teb chaws txoj kev txiav txim siab los txo kev cia siab rau US cov tuam txhab. Tsoomfwv Suav txawm tau txwv tsis pub siv Apple iPhones ntawm cov thawj coj thiab cov neeg ua haujlwm, qhia txog kev sib faib loj zuj zus ntawm ob lub tebchaws thiab ua rau muaj kev tsis ntseeg txog Apple cov nyiaj tau los hauv ib lub khw loj tshaj plaws.

Qhov kev nthuav tawm ntawm Huawei's Mate 60 Pro yog qhov kev sib tw tseem ceeb rau Apple txoj kev tswj hwm hauv xov tooj. Thaum Huawei tam sim no tuaj yeem poob qab Apple hauv cov ntsiab lus ntawm kev nce qib thev naus laus zis, kev tso tawm, suav nrog tsoomfwv txwv, tau cuam tshuam rau Apple cov nqi khoom lag luam thiab kev lag luam ntsuas. speculations abound txog kev hloov dynamics nyob rau hauv Tuam Tshoj txoj kev lag luam tech.

Huawei embodies Tuam Tshoj txoj kev ua siab ntev ntawm kev cia siab rau tus kheej thiab kev tsim kho tshiab. Txawm hais tias cov thawj coj hauv kev lag luam tshaj NVIDIA thiab Apple tseem yuav yog lub hom phiaj nyob deb, Huawei txoj hauv kev tam sim no qhia txog lub neej yav tom ntej. Nws muaj lub peev xwm los hloov kho Tuam Tshoj cov lus piav qhia thev naus laus zis thiab dhau los ua lub zog hauv tsev uas muaj kev sib tw zoo tshaj plaws hauv kev lag luam.

Qhov chaw:

– [Qhov chaw 1]

– [Qhov chaw 2]