EA tshaj tawm Project Rene: Tom ntej-Gen Sims Game yuav pub dawb rau rub tawm

EA tau tshaj tawm cov ntsiab lus tshiab txog nws qhov kev ua si Sims yav tom ntej, codenamed Project Rene. Hauv kev tshaj tawm blog thaum lub sijhawm Behind The Sims nthuav qhia, lub tuam txhab tshaj tawm tias qhov kev ua si yuav muaj raws li kev rub tawm dawb. Qhov kev txav no ua raws qhov kev vam meej ntawm The Sims 4 mus ua si pub dawb rau xyoo tas los.

Qhov kev xaiv rub tawm dawb rau Project Rene txhais tau hais tias cov neeg ua si yuav tuaj yeem koom nrog, ua si, thiab tshawb nrhiav qhov kev ua si yam tsis tas yuav muaj kev tso npe, core game purchase, lossis lub zog mechanics. EA npaj siab ua kom yooj yim rau cov neeg ua si caw lossis koom nrog phooj ywg thiab ntsib cov yam ntxwv tshiab, dab neeg, thiab kev sib tw.

Txawm li cas los xij, EA tau qhia meej tias qhov kev ua si tseem yuav muaj cov ntsiab lus yuav khoom thiab pob khoom, zoo ib yam li The Sims 4. Tab sis tus nqi qauv thiab seb cov khoom no yuav raug muag li cas yuav txawv ntawm qhov kev ua si tam sim no. EA tau muab ib qho piv txwv ntawm kev ntxiv huab cua yooj yim raws li qhov tshwj xeeb pub dawb rau txhua tus, thaum cov pob khoom yav tom ntej yuav tsom rau cov ntsiab lus tshwj xeeb xws li kev ua kis las caij ntuj no lossis kev sib tw.

Qhov kev tso tawm ntawm Project Rene tsis txhais hais tias qhov kawg ntawm kev txhawb nqa rau The Sims 4. EA npaj yuav txuas ntxiv muab cov tshiab thiab cov ntsiab lus tshiab rau Lub Sims 4 zej zog nyob rau yav tom ntej.

Txawm hais tias tsis muaj hnub tshwj xeeb tshaj tawm tau tshaj tawm, EA tau ua haujlwm rau txoj kev txhim kho pob tshab rau Project Rene. Lub tuam txhab yav dhau los tau tshaj tawm tias qhov kev ua si yuav muab ob qho tib si solo thiab multiplayer kev paub, nrog cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog cov khoom siv sib xyaw ua ke uas yuav tsum tau nthuav tawm tom qab xyoo.

Tau qhov twg los: [The Verge] (source)