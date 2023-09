Lub neej yav tom ntej ntawm Suab paj nruag Streaming: Tus Qauv Artist-Centric

By

Universal Music Group (UMG), lub ntiaj teb cov suab paj nruag loj tshaj plaws, tau tshaj tawm cov kev hloov pauv tseem ceeb rau txoj cai tswj hwm hauv nws qhov kev pom zoo nrog Fabkis streaming kev pabcuam Deezer. Tus qauv tshiab no tsom mus rau kev hloov pauv nyiaj ntau dua rau cov kws tshaj lij thiab deb ntawm bots thiab cov suab nrov dawb uas ua rau dej nyab lub platform streaming. Qhov kev txav no tau pom tias yog qhov kev hloov pauv loj hauv kev lag luam suab paj nruag, nrog UMG coj txoj hauv kev thiab rub lwm cov ntawv loj thiab cov platforms mus rau theem tshiab ntawm streaming.

UMG CEO Lucian Grainge ntseeg tias tam sim no daim ntawv cog lus muaj nuj nqis yog qhov qub thiab txhua qhov kev kaw tseg raug kho tib yam tsis hais nws qhov zoo. Tus qauv tshiab-centric tus qauv no yuav them nyiaj ntau dua rau cov nkauj thiab cov neeg ua yeeb yam uas cov neeg mloog nquag nrhiav, yog li tshem tawm cov kev txhawb nqa nyiaj txiag rau AI-tsim lem kom loj hlob.

JPMorgan ceeb toom txog qhov muaj peev xwm "dystopian AI yav tom ntej" qhov twg streaming platforms tuaj yeem raug dej nyab nrog cov ntsiab lus tsis zoo AI-tsim, nthuav cov tsev qiv ntawv nkauj los ntawm 100 lab mus rau ntau dua ib lab hauv ob peb xyoos. UMG txoj kev them nyiaj tshiab yuav tsum tawm tsam qhov no los ntawm kev txhawb nqa nyiaj txiag ntxiv rau cov kws ntaus suab paj nruag thiab txo qhov kev txhawb siab rau AI-tsim lem.

Kev vam meej ntawm tus qauv tshiab no tuaj yeem muaj kev cuam tshuam loj rau UMG cov nyiaj tau los, nrog JPMorgan nce nws cov kev kwv yees thiab kwv yees qhov muaj peev xwm nce ntau dua 20% yog tias lub neej yav tom ntej dystopian AI yuav tshwm sim. Deezer npaj yuav siv cov nqe lus them nqi tshiab no thaum Lub Kaum Hli, thiab UMG tab tom nrhiav kev sib tham nrog lwm lub vev xaib streaming.

Lub zog muaj zog hauv kev lag luam suab paj nruag tau pom meej, nrog UMG qhov kev ua pov thawj pom tseeb. Lwm cov kev pabcuam streaming hnyav heev cia siab rau UMG cov ntawv teev npe, lees paub tias tsis muaj cov kws ua yeeb yam zoo li Taylor Swift thiab Drake, lawv lub platform yuav vau. Nrog rau qhov zoo dua no, kev lag luam suab paj nruag tab tom nrhiav los tsim kom tau txais txiaj ntsig tsis ntev los no thiab tawm tsam qhov kev loj hlob qeeb ntawm streaming boom.

Qhov kev txav mus los ntawm tus qauv kos duab-centric qhia txog UMG txoj kev ua haujlwm zoo hauv kev hais txog cov teeb meem tshwm sim thaum ntxov. Raws li cov streaming toj roob hauv pes hloov zuj zus mus, UMG lub hom phiaj los xyuas kom meej nws ruaj khov, coj cov kev kawm los ntawm piracy era thiab kho lub ru tsev thaum lub hnub tseem ci ntsa iab.

