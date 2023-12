Tib neeg nyob rau ntawm Verge ntawm Discovering Life Beyond Earth, Predicts Dava Newman

Tus kws tshawb fawb thiab astronautics xibfwb Dava Newman kwv yees tias nyob rau hauv kaum xyoo tom ntej no, tib neeg yuav pom cov pov thawj ntawm lub neej yav dhau los lossis tam sim no nyob rau lwm qhov hauv ntiaj teb. Newman, tus thawj coj ntawm Media Lab ntawm Massachusetts lub koom haum thev naus laus zis, tau ua qhov kev twv ua ntej no thaum lub sijhawm hais lus tsis ntev los no ntawm DeBartolo Center for the Performing Arts. Nws ntseeg hais tias cov pov thawj txhawb nqa lub neej ntawm extraterrestrial lub neej yog nce, thiab loj nrhiav tau nyob rau hauv lub qab ntug.

Newman hais txog qhov yuav tsum tau muaj kev koom tes los ntawm txhua qhov kev qhuab qhia los npaj rau kev mus ncig thoob ntiaj teb thiab daws teeb meem thoob ntiaj teb. Nyob rau hauv nws txoj kev xav, peb txhua tus yog pej xeem thoob ntiaj teb thiab cov neeg nyob hauv lub ntiaj teb "spaceship Earth." Newman txoj kev tshawb fawb nyob rau hauv aerospace biomedical engineering tsom rau tib neeg kev ua tau zoo nyob rau hauv ntau lub ntiaj teb ib puag ncig, nrog rau kev txhim kho cov khoom siv dav dav, kev txhawb nqa lub neej, thiab kev ua haujlwm astronaut.

Raws li rau yav tom ntej ntawm kev tshawb nrhiav qhov chaw, Newman kwv yees tias tib neeg yuav dhau los ua lub ntiaj teb sib txuas, nrog rau kev npaj rov qab mus rau lub hli thiab thaum kawg mus txog Mars. Nws ntseeg tias Mars muaj txiaj ntsig zoo rau kev tshawb fawb, tshwj xeeb hauv kev tshawb nrhiav pov thawj ntawm lub neej dhau los. Thaum qhov kev tshawb pom thawj zaug tuaj yeem koom nrog cov ntaub ntawv ntawm lub neej thaum ub, Mars nthuav tawm tag nrho cov tshuaj thiab ib puag ncig tsim nyog los txhawb lub neej.

Newman kuj qhuas txog qhov nce ntawm kev sib koom tes ntawm pej xeem thiab ntiag tug hauv kev tshawb nrhiav chaw, hais txog Axiom Lub Hom Phiaj 2 ua piv txwv tseem ceeb. Cov kev sib koom tes no muaj kev cuam tshuam kev hloov pauv tshiab, tso cai rau kev nce qib sai ntawm tus nqi qis. Tsis tas li ntawd, Newman tau ua haujlwm nyob rau hauv ib qho kev sib tw, hnav, thiab hloov tau "thib ob-daim tawv nqaij" spacesuit tsim uas lub hom phiaj los txhawb cov neeg caij nkoj thiab txhim kho lawv cov kev ua tau zoo.

Txawm li cas los xij, nws tsis yog kev tshawb nrhiav qhov chaw xwb uas txhawj xeeb Newman. Nws muaj kev mob siab rau kev hais daws teeb meem ceev hauv ntiaj teb, xws li kev hloov pauv huab cua. Newman hais txog lub luag haujlwm ntawm cov pa hauv tsev cog khoom hauv kev hloov pauv huab cua nrawm, ua rau muaj kev puas tsuaj ntau dua. Txawm li cas los xij, nws tseem muaj kev cia siab, hais tias nws nyob hauv peb lub zog raws li cov tib neeg, cov zej zog, thiab cov neeg tsim cai los hloov peb tus cwj pwm thiab txo qhov cuam tshuam ntawm kev hloov huab cua.

Nyob rau lub sijhawm zoo siab, Newman qhia nws qhov kev tshawb pom txog Muam Mary Aquinas Kinskey, ib tug tub ntxhais kawm ntawm University of Notre Dame uas tau los ua tus tsav dav hlau xyoo 1943 thiab tau txais kev lees paub tshwj xeeb los ntawm US Air Force Association. Xav txog Notre Dame cov txiaj ntsig thiab nws txoj kev kawm, Newman pom kev tshoov siab hauv kev ua tiav ntawm Muam Aquinas.

Dava Newman qhov kev kwv yees thiab kev nkag siab muab ib qho kev pom rau yav tom ntej ntawm kev tshawb nrhiav chaw thiab qhov tseem ceeb ntawm kev sib koom tes sib koom tes. Nws txoj kev ntseeg nyob rau hauv qhov kev tshawb pom ntawm lub neej extraterrestrial thiab nws txoj kev cog lus los daws cov teeb meem thoob ntiaj teb qhia txog qhov xav tau kev tsim kho tshiab tas mus li, kev ua siab ntev, thiab kev sib koom ua ke rau lub neej yav tom ntej.