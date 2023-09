Barbie: Cov Khoom Muag Ua Yeeb Yam Koj Ua Tsis Tau

By

Greta Gerwig's Barbie zaj yeeb yaj kiab tau ua tiav zoo, ntxim nyiam cov neeg tuaj saib ntawm txhua lub hnub nyoog nrog nws txoj kev tshawb nrhiav txog poj niam thiab kev ntxhov siab ntawm kev ua tiav. Yog tias koj yog tus kiv cua ntawm zaj yeeb yaj kiab, koj yuav zoo siab tau paub tias ntau yam ntawm Barbie-themed cov khoom muaj rau kev yuav khoom. Los ntawm cov suab paj nruag thiab khaub ncaws mus rau cov menyuam roj hmab sau thiab cov khoom siv ua si, muaj qee yam rau txhua tus.

Koj tuaj yeem yuav cov ntawv luam digital ntawm cov yeeb yaj kiab lossis xaj ua ntej lub cev disc. Kev xauj zaj duab xis raug nqi $ 24.99, thaum yuav nws tus nqi $ 29.99. Nws tsim nyog sau cia tias cov yeeb yaj kiab yog Movies Txhua qhov chaw tsim nyog, tso cai rau koj saib nws ntawm txhua lub platform uas koom nrog.

Yog tias koj tab tom nrhiav ntxiv rau koj cov khoom sau Barbie, koj tuaj yeem xaj cov yeeb yaj kiab Barbie ntawm 4K UHD Blu-duab tshav. Hnub tso tawm tseem tsis tau txiav txim siab, tab sis cov yeeb yaj kiab lub cev feem ntau tuaj yeem muaj nyob rau hauv ob peb lub lis piam ntawm digital version.

Kiv cua ntawm Ryan Gosling tus cwj pwm, Ken, tuaj yeem zoo siab nrog kev tso tawm Barbie The Movie Collectible Ken Doll. Tus menyuam roj hmab no, hnav nws lub tsho dub fringe lub tsho thiab lub tsho faux plaub, tuaj yeem yog koj li ntawm $ 75. Nws txawm tuaj nyob rau hauv ib tug collectible Barbie movie ntim. Hnub tso tawm rau cov khoom no yog teem rau Lub Ib Hlis 31, 2024.

Barbie's album, featuring lem los ntawm Ryan Gosling, Lizzo, thiab ntau dua, muaj nyob rau hauv yas. Koj tuaj yeem xaiv ntawm cov ntaub yas paj yeeb lossis Amazon Exclusive milky clear vinyl, ob qho tib si tam sim no ntawm kev muag khoom.

Rau cov neeg nyiam ua si, muaj Barbie-themed controllers muaj. Koj tuaj yeem xaiv rau Deep Pink Xbox maub los lossis Nova Pink PS5 maub los ntxiv qhov kov ntawm Barbie khawv koob rau koj qhov teeb tsa kev ua si.

Yog tias koj xav qhia koj Ken-ergy, koj tuaj yeem xaj 'Kuv Yog Kenough' hoodie los ntawm Mattel. Ua los ntawm cov khoom siv cozy, lub hoodie no khiav rau $ 60 thiab ships rau lossis ua ntej lub Kaum Hli 10. Mattel tseem muaj lwm yam 'Kuv Yog Kenough' cov khaub ncaws, nrog rau cov kaus mom thiab hoodies.

Rau cov neeg tab tom nrhiav los kho lawv qhov chaw nyob, Mattel muaj ntau yam ntawm Barbie movie-themed canvas prints muaj. Cov ntawv luam no, tus nqi ntawm $ 40 txhua, tso cai rau koj los qhia koj txoj kev hlub rau Barbie.

Nrog ntau txoj kev xaiv los ntawm, Barbie kiv cua tuaj yeem nkag siab lawv tus kheej hauv ntiaj teb ntawm cov yeeb yaj kiab. Txawm hais tias nws yog los ntawm kev sau khoom, zam, lossis kho kom zoo nkauj, tsis muaj txoj hauv kev los ua kev zoo siab Barbie: Movie.

Source: IGN - Hannah Hoolihan (tus kws sau ntawv dawb)