Lub 2023 Porsche 911 Carrera T: A Purist's Dream

Lub 2023 Porsche 911 Carrera T tau ua rau cov neeg nyiam tsheb zoo siab nrog nws cov chassis ci ntsa iab, kev tswj xyuas meej, thiab tsis muaj bloat. Cov qauv no, muaj nyob rau hauv cov xim zoo nkauj Gulf Blue, yog ib qho kev npau suav ntawm purist raws li nws ua ke nrog kev ua tau zoo-oriented nta nrog kev ntsuas qhov hnyav.

Ib qho ntawm cov yam ntxwv ntawm Carrera T yog nws cov kev ua si nawv-tuned PASM active ncua kev kawm ntawv, uas muab ib tug dynamic tsav tsheb. Tsis tas li ntawd, lub torque-vectoring txwv-slip rear sib txawv thiab cov kev ua si nawv pa system tuaj tus qauv, ntxiv dag zog rau lub tsheb lub peev xwm ua tau zoo.

Nyob rau hauv lub alarm, Carrera T muaj ib tug tsis muaj tseeb tsim, txawm hais tias qhov hnyav-txo dag zog tau ua rau sab hauv me ntsis nrov. Raws li ib feem ntawm kev ntsuas qhov hnyav, lub rooj zaum nraub qaum tau raug tshem tawm, tab sis nws tuaj yeem muab ntxiv rov qab yam tsis tau them nqi rau cov uas xav tau lub rooj zaum ntxiv.

Carrera T los nrog xya-ceev phau ntawv gearbox raws li tus qauv, tab sis yim-ceev PDK tsis siv neeg kis tau tus mob muaj raws li kev xaiv. Nrog rau cov kev xaiv fais fab no, Carrera T muab kev ua tau zoo, nrog lub sijhawm 0-60 mph acceleration ntawm 4.3 vib nas this nrog phau ntawv gearbox thiab 3.8 vib nas this nrog PDK.

Txawm hais tias nws muaj peev xwm ua tau zoo, Carrera T tau tsim los ua lub tsheb ua kis las txhua hnub. Nws muaj kev tsav tsheb yooj yim dua thiab siv tau zoo dua piv rau lwm qhov sib txawv ntawm 911. Qhov no txhais tau hais tias cov tswv yuav nyiam nyiam lawv Carrera T tsis tu ncua, tsis yog khaws cia rau hauv qhov chaw nres tsheb.

Hauv kev xaus, 2023 Porsche 911 Carrera T yog tus qauv tshwj xeeb uas haum rau cov neeg lim hiam uas nrhiav qhov tseeb, kev ua tau zoo, thiab kev paub tsav tsheb. Nrog nws cov yam ntxwv zoo nkauj thiab tsim qauv zoo nkauj, Carrera T paub tseeb tias yuav tig taub hau rau ntawm txoj kev thiab txoj kev.

