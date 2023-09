Tetra Pak Custom Printing Revolutionizes Beverage Carton Ntim

By

Tetra Pak tsis ntev los no tau nthuav tawm nws qhov kev hloov tshiab tshiab, Tetra PakR Custom Printing, ntawm PACK EXPO Las Vegas. Qhov kev pib tshiab no muab cov khoom lag luam txiav, nqi-zoo, thiab kho kom haum rau kev luam ntawv ntawm cov ntawv ntim dej haus. Lub tuam txhab kuj tau tshaj tawm txoj kev koom tes nrog Flow Beverage Corp., lub tuam txhab kev noj qab haus huv thiab kev noj qab haus huv uas tsom mus rau lub tuam txhab dej haus nyob hauv Toronto, los tsim cov ntim khoom haum rau nws cov dej alkaline caij nplooj ntoos hlav.

Ib qho kev nthuav dav tshaj plaws uas tau nthuav tawm ntawm qhov kev tshwm sim yog kev teeb tsa ntawm Koenig & Bauer RotaJET 168 cov tshuab luam ntawv digital ntawm Tetra Pak's Denton, Texas qhov chaw. Lub tshuab luam ntawv thev naus laus zis no nthuav dav lub vev xaib nrawm ntawm 135 m / min thiab lub vev xaib dav ntawm 840 txog 1680 hli, muab cov kev hloov pauv tau yooj yim thiab muaj peev xwm los kho nrog dynamic on-pob QR codes thiab ntau yam tsim nyob rau hauv tib qho kev txiav txim. .

Qhov zoo ntawm Tetra Pak Custom Printing tsis txwv rau kev ua kom zoo nkauj. Cov tshuab luam ntawv digital no tso cai rau me me, ntau tus kheej batch ntau thiab tsawg, ua rau nws zoo tagnrho rau cov khoom noj thiab dej haus ntawm txhua qhov ntau thiab tsawg. Tsis tas li ntawd, lub ntim tuaj yeem ua ke nrog kev sib txuas nrog cov ntawv ntim khoom siv cov cim cim thiab cov qauv tsim.

Flow Beverage Corp., paub txog nws qhov muaj nyob hauv cov khw muag khoom thoob plaws Canada thiab Asmeskas, npaj yuav siv lub ntim ntim raws li nws txoj kev koom tes nrog Live Nation Entertainment. Los ntawm kev sib koom ua ke cov qauv tsim ntawm Tetra Pak cartons, Flow aims los nqis peev rau cov neeg siv khoom lag luam thiab txhim kho nws cov khoom lag luam nyob ntawm Live Nation Canada venues.

Pedro Goncalves, Tus Lwm Thawj Coj ntawm Kev Lag Luam rau Tetra Pak US thiab Canada, tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev ua kom muaj kev lag luam sai sai hauv ntiaj teb niaj hnub no. Nws tau hais txog kev txaus siab hauv kev koom tes nrog Flow thiab coj lawv cov qauv tsim tshiab rau cov neeg tuaj koom kev hais kwv txhiaj thaum lawv tawm hauv lawv cov yeeb yam nyiam lub caij nplooj zeeg no.

Raws li Nicholas Reichenbach, tus tsim thiab CEO ntawm Flow, Tetra Pak Custom Printing tsis tsuas yog txhawb nqa tus qauv tsim ntawm lawv cov thawv, tab sis kuj nthuav tawm cov kev tshaj tawm tshiab. Nws ntseeg hais tias qhov nruab nrab hais lus ntau txog lawv txoj kev cog lus rau kev ua tau zoo, kev ruaj khov, thiab kev nco txog kev paub thiab cia siab tias yuav muaj kev koom tes ntau dua los qhia txog lawv cov hom lag luam thiab kev ruaj ntseg ntawm pob.

Zuag qhia tag nrho, Tetra Pak Custom Printing revolutionizes lub thawv ntim dej haus los ntawm kev muab cov khoom lag luam los nthuav qhia lawv tus kheej thiab txuas nrog cov neeg siv khoom hauv txoj hauv kev zoo thiab eco-friendly.

