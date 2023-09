Tecno Launches Spark 10 Pro Moon Explorer Edition los ua kev zoo siab rau Is Nrias teb Chandrayan-3 Lub Hom Phiaj

Tecno, lub npe nrov smartphone, tsis ntev los no tau tshaj tawm tshwj xeeb ntawm lawv Spark 10 Pro smartphone hauv Is Nrias teb. Dubbed raws li "Moon Explorer Edition," lub cim tshwj xeeb no yog tsim los ua kev zoo siab rau Is Nrias teb txoj haujlwm Chandrayan-3 Moon ua tiav. Cia peb saib ze dua ntawm cov yam ntxwv zoo siab ntawm lub xov tooj tshiab no.

Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition kis las ua kom zoo nkauj thiab niaj hnub tsim. Nws cov iav rov qab, nrog cov xuab zeb zoo li ua tiav, muab nws zoo nkauj thiab zoo nkauj. Lub nraub qaum ntawm lub xov tooj tau muab faib ua ob ntu, nrog rau sab saum toj hauv cov xim dawb thiab tus so hauv cov xim dub. Muaj kab kab pheeb ces kaum ntawm ntu dub, ntxiv qhov kov ntawm elegance rau tag nrho cov qauv. Tsis zoo li lwm lub xov tooj, tsab ntawv no tsis muaj lub koob yees duab pob tawm. Nws nta cov duab plaub fab thiab lub ntsuas ntiv tes ntawm sab.

Hais txog cov lus qhia tshwj xeeb, Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition boasts 6.1-nti FHD + zaub nrog 90Hz refresh npaum li cas. Lub hauv nruab nrab-txheej txheem punch-qhov cutout tsev 32MP pem hauv ntej lub koob yees duab rau kev ntes stunning selfies. Nyob rau tom qab, muaj 50MP thawj sensor, nrog rau lub lens AI, kom ntes cov duab zoo. Hauv qab lub hood, lub xov tooj smartphone yog siv los ntawm Helio G88 SoC muaj zog, muab kev ua haujlwm muaj zog. Nws los nrog 8GB ntawm RAM thiab 128GB ntawm lub cim xeeb sab hauv, muab lub peev xwm cia txaus. Cov cuab yeej tseem muaj lub roj teeb loj 5,000mAh, uas txhawb 18W them ceev ceev.

Yog tias koj txaus siab rau Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition, koj tuaj yeem xaj nws ua ntej pib txij lub Cuaj Hlis 7, 2023. Hnub tso tawm yog teem rau lub Cuaj Hlis 15, 2023. Lub xov tooj raug nqi ntawm Rs.11,999, ua rau nws. ib qho kev xaiv txaus nyiam rau cov neeg nyiam siv smartphone.

Qhov tshwj xeeb tsab xov tooj smartphone no los ntawm Tecno yog txoj hauv kev zoo los ua kev nco txog Is Nrias teb txoj haujlwm ua tiav Moon. Nrog nws cov qauv tsim stylish thiab muaj txiaj ntsig zoo, nws cog lus tias yuav xa cov neeg siv khoom zoo siab. Txawm hais tias koj yog tus kiv cua ntawm qhov chaw tshawb nrhiav lossis tsuas yog xav tau lub xov tooj tshiab, Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition yog qhov tsim nyog xav txog.

- [1] Cov Lus Txhais: Helio G88 SoC hais txog System-on-a-Chip siv hauv Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition. Nws yog ib tug haib processor tsim rau smartphones.